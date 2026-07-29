Türkiye'de 10 yıldır yürürlükte olan uygulamaya Trump da göz dikti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu'na yaptığı çağrıda, yıl içinde iki kez saat değişikliği yapılmasını eleştirerek bu uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Kalıcı yaz saati sistemine geçilmesini isteyen Trump, saatlerin sürekli değiştirilmesinin vatandaşların günlük yaşamında gereksiz bir karmaşaya yol açtığını ifade etti.

TÜRKİYE 2016'DAN BU YANA SAATLERİ DEĞİŞTİRMİYOR

Türkiye'de ise kış saati uygulamasına 2016 yılında son verilmişti. Alınan kararla birlikte saatler yıl boyunca UTC+3'te sabitlendi ve sonbahar ile ilkbahar dönemlerinde saatlerin ileri ya da geri alınması uygulaması kaldırıldı. Ancak bu uygulama, özellikle kış aylarında kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Özellikle Türkiye'nin batısındaki kentlerde güneşin geç doğması nedeniyle öğrenciler ve çalışanlar sabah saatlerinde karanlıkta yola çıkmak zorunda kalıyor. Trump'ın çağrısının ardından ABD'de saat uygulamasına ilişkin tartışmalar yeniden hareketlenirken, kalıcı yaz saati sistemine geçiş için Senato'daki karar süreci önem taşıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde ABD de yıl boyunca aynı saat dilimini kullanmaya başlayabilecek.