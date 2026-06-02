Türkiye rotasındaki gemiye saldırı sonrası Moskova'dan "provokasyon" suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de son dönemde ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların bölgedeki güvenlik ortamını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek Ukrayna yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Zaharova, geçen hafta Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli ve Vanuatu bayraklı bir kuru yük gemisinin insansız hava araçlarının hedefi olduğunu hatırlattı. Saldırıda iki Türk vatandaşının yaralandığını belirten Rus yetkili, olayın Karadeniz'deki deniz taşımacılığı açısından yeni riskler ortaya çıkardığını söyledi.

"SALDIRILARIN KARADENİZ'DE OLMASI TESADÜF DEĞİL"

Zaharova, Ukrayna güçlerinin son dönemde deniz üzerindeki insansız sistemleri daha yoğun kullandığını öne sürerek, bu tür eylemlerin sivil ticaret hatlarını tehlikeye attığını ifade etti. Karadeniz'de faaliyet gösteren ticari gemilerin güvenliğinin zedelenmesinin uluslararası ticaret açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Rus sözcü, bölgede tansiyonun yükselmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Rusya, özellikle Türkiye kıyılarına ve İstanbul Boğazı'na yakın bölgelerde meydana gelen saldırıların tesadüfi olmadığı görüşünü savundu. Zaharova, son olayın Karadeniz'deki mevcut dengeleri bozmayı amaçlayan bilinçli bir girişim olduğunu iddia ederek, sivil deniz taşımacılığının hedef alınmasının uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Moskova yönetimi, söz konusu saldırıların yalnızca gemilere değil, bölgesel istikrara da zarar verdiğini belirtirken, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Rus yetkililer ayrıca, Karadeniz'deki güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılmasının Ukrayna krizine yönelik olası çözüm sürecinin temel başlıklarından biri olduğunu savunuyor. Moskova'ya göre ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması, bölgede kalıcı istikrarın tesis edilmesi açısından kritik önem taşıyor.