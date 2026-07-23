Türkiye İsrail'i "en güçlü biçimde" kınadı

Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son eylemlerine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar "en güçlü biçimde" kınandı.

8 ÜLKE ORTAK AÇIKLAMA YAYIMLADI

Bakanlar tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'te İsrail'in neden olduğu tırmanmayı, özellikle aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğünde ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında yerleşimcilerin Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'e yönelik devam eden kitlesel baskınlarını, Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in avlusunda İsrail bayrağı açılmasını, İsrail polisi tarafından iki çadır kurulmasını ve diğer tüm tahrik edici eylemleri en güçlü biçimde kınamaktadır."

PROVOKATİF EYLEMLER KINANDI

Açıklamada, bu provokatif ve kabul edilemez eylemlerin uluslararası hukukun, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun açık ihlalini teşkil ettiği vurgulandı. İsrailli aşırılıkçı bakanlar ve gruplar tarafından gerçekleştirilen yasa dışı tahrikler, baskın çağrıları ve şiddet eylemleri en güçlü biçimde kınandı. Söz konusu eylemlerin nefret ve aşırılıkçılığı körüklediği, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları sekteye uğrattığı uyarısı yapıldı.

KUDÜS'TEKİ STATÜKO VURGULANDI

Bakanlar, Kudüs'ün ve buradaki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statükosunu değiştirmeye yönelik her türlü girişimi kesin bir şekilde reddettiklerini yinelerken, "tarihi Haşimi hamiliğinin" özel rolünü tanıyarak statükonun korunmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada, 144 dönümlük alanı kapsayan Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in münhasıran Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğu ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin, buranın idaresi ve girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip tek hukuki merci olduğu yinelendi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlar, işgalci güç olan İsrail'i, Kudüs Eski Şehri'ne yönelik erişim kısıtlamalarını derhal kaldırmaya ve Müslümanların Mescid-i Aksa'ya erişimini engelleyen uygulamalara son vermeye çağırdı. Uluslararası topluma ise İsrail'i Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve yasa dışı uygulamalarına son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamanın yapıldığı gün, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlemişti.