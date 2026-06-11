Türkiye, BM'de Aile Temelli Erken Müdahale sistemini tanıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin Taraf Devletler Konferansı (COSP19) kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"İlk Yıllar, Hayat Boyu Etki: Engelli Çocuklar için Aile Temelli Erken Müdahalenin Dönüştürücü Gücü" başlığıyla düzenlenen yan etkinlikte, Türkiye'nin gelişimsel riski bulunan ya da engelli çocuklar için uygulamaya koyduğu Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi tanıtıldı.

Çok sayıda ülke temsilcisi, uzman, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye, gelişimsel riski ya da engeli olan çocuklara yönelik hayata geçirilen Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemini tanıttı. Etkinlikte, erken çocukluk döneminde sunulan destek hizmetlerinin çocukların yaşam boyu gelişimindeki kritik rolü ele alındı.

PİLOT İLLERDEKİ UYGULAMA ANLATILDI

Panel bölümünde konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen, erken çocukluk döneminin bireyin yaşamındaki en kritik evrelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Sezen, erken müdahalenin yalnızca çocukların gelişimi açısından değil, ailelerin güçlendirilmesi ve kapsayıcı toplumların oluşturulması bakımından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Sistemin temel hedefinin, gelişimsel desteğe ihtiyaç duyan çocukların mümkün olan en erken dönemde tespit edilerek ihtiyaçlarına bütüncül ve kapsayıcı çözümler sunulması olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuya verdiği önem sayesinde sistemin oluşturulması sürecinde önemli adımlar atıldığını belirten Sezen, uygulamanın ilk yılında pilot illerde kurulan 6 Erken Çocukluk Gelişimi Birimi'nin ücretsiz hizmet verdiğini aktardı.