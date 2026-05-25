Türk şirketin sürücüsüz otobüsü ilk yolculukta tramvayla çarpıştı

İsveç'in Göteborg şehrinde toplu ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen sürücüsüz otobüs denemesi, ilk saatlerinde beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Türk otomotiv şirketi Karsan tarafından geliştirilen otonom araç, yolcu taşımaya başladıktan kısa süre sonra bir tramvayla çarpıştı.

Yerel ulaşım otoritesi Västtrafik sözcüsü Patrik Chi, otobüsün ani fren yaptığı sırada tramvayın arkadan çarptığını açıkladı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, aracın arka bölümünde ciddi hasar oluştu.

TEST PROGRAMININ İLK GÜNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

SVT tarafından yayımlanan görüntülerde, otobüsün arka kısmındaki “Dikkat! Ani fren yapabilir” uyarısı dikkat çekti. Olay, Göteborg’da başlatılan bir yıllık sürücüsüz araç test programının ilk gününde gerçekleşmesi nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yetkililer kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlatırken, araçta gerektiğinde kontrolü devralmak üzere bir güvenlik sürücüsünün de bulunduğu belirtildi. Karsan cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.