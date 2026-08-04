Türk armatör Yunanistan'da uyuşturucudan tutuklandı

Yunanistan Kuzey Ege İstinaf Mahkemesi Savcısı, Cumartesi günü Midilli adasında uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan Türk armatör hakkında tutuklama kararı verdi. Alınan kararın, zanlı hakkında 2022 yılından bu yana yürürlükte olan yakalama emrinin icrası kapsamında uygulandığı bildirildi.

İKİ TONU AŞAN KOKAİN SEVKİYATI SUÇLAMASI

Yunan basınında yayınlanan haberlere göre; söz konusu armatör, Midilli ile Ayvalık arasında düzenli sefer yapan bir feribot/gemi hattının işletmeciliğini yürütüyor. Zanlının, iki tonu aştığı belirtilen devasa bir kokain sevkiyatı da dahil olmak üzere, son derece ciddi uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

ULUSLARARASI SUÇ AĞI SORUŞTURMASI

Yunan makamları, operasyonun Arnavut, Yunan ve Türk vatandaşlarından oluşan uluslararası bir suç ağına yönelik geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası olduğunu bildirdi. Yakalanan armatörün adı ise henüz açıklanmadı.

GİRİŞ KONTROLÜNDE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uzun bir aradan sonra seferlerine yeniden başlayan geminin mürettebat ve belge kontrolleri sırasında, Midilli Liman Başkanlığı ekipleri işletmecinin sistemde arandığını tespit etti. Cumartesi günü gözaltına alınan armatör, Pazartesi günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Korydallos Cezaevi’ne gönderildi.