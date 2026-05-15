Turistik dalış kabusa döndü! Profesör ve ekibi hayatını kaybetti

Hint Okyanusu’nun turkuaz sularıyla bilinen Maldivler, bu kez üzücü bir dalış kazasıyla gündeme geldi. Denizin derinliklerinde keşif amacıyla tüplü dalış yapan 5 İtalyan turist, planlanan dalış sonrası bir daha yüzeye çıkamadı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, grup 50 metre derinlikte bulunan mağara oluşumlarını incelemek üzere suya girdi. Ancak dalışın ardından ekipten uzun süre haber alınamaması üzerine teknede bulunan görevliler acil yardım çağrısında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle başlatılan çalışmalarda, ilk aşamada bir dalgıcın cansız bedenine ulaşıldı. Devam eden operasyonlarda diğer dört kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybedenler arasında bir deniz biyolojisi profesörü ile birlikte kızının ve iki genç araştırma görevlisinin bulunduğu aktarıldı. Olayın, ülkede son yıllarda yaşanan en ciddi dalış kazalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatırken, dalış rotası ve güvenlik prosedürlerinin de detaylı şekilde araştırıldığı ifade edildi.