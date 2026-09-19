Tunus’ta sel felaketi: 8 yaşındaki çocuk suya kapıldı

Tunus resmi haber ajansı TAP’ın haberine göre olay, Silyana’nın Ruhiyye bölgesinde meydana geldi. Kasrin vilayetinin Sebiba bölgesinde akrabalarının yanında kalan 8 yaşındaki çocuk ile 12 yaşındaki kuzeni, birlikte evlerine dönerken Vadi Ruhiyye’den geçmeye çalıştı.

Geçiş sırasında iki çocuk sel sularına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sivil Savunma ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenini Vadi Ruhiyye’de buldu.

Selden kurtarılan 12 yaşındaki çocuk ise Ruhiyye’deki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ULAŞIMI AKSATTI

Tunus’ta son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, başkent Tunus’un yanı sıra ülkenin doğu ve orta kesimlerindeki bazı bölgelerde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma ekiplerinin 17 Eylül’de ülke genelinde 516 müdahalede bulunduğu bildirildi. Müdahalelerin 143’ünün yollarda yürütülen kurtarma ve yardım çalışmalarından oluştuğu belirtildi. (AA)