Tuna Nehri kurudu: Sular çekilince Nazi gemileri, bombalar ve mamut kemikleri yüzeye çıktı

Aşırı sıcaklar ve şiddetli kuraklık Avrupa'nın en önemli su yollarından Tuna Nehri genelinde suları rekor seviyeye düşürdü. Çekilen sular nehir tabanında saklı kalan 80 yıllık Nazi batıklarını ve binlerce yıllık fosilleri ortaya çıkardı.

Sırbistan'ın Prahovo kentinden Macaristan'a kadar uzanan hatta, 1944 sonbaharında Sovyet güçlerinden kaçarken Alman ordusu tarafından batırılan yaklaşık 200 Nazi savaş gemisi yeniden göründü. Gemilerin çoğunun tonlarca patlamamış mühimmat ve patlayıcı taşıdığı uzmanlar tarafından doğrulandı.

Tehlikeli batıklar nehir trafiğini felç ederken Sırbistan ekonomisine her yıl 5,75 milyon dolar zarar veriyor. Sırbistan hükümeti ve Avrupa Yatırım Bankası ortaklığında başlatılan 2024 temizlik operasyonu kapsamında 21 öncelikli geminin çıkarılması hedefleniyor. Özel ekipler ve dalgıçlar 3,1 millik dar hatta patlama riskine karşı zamana karşı yarışıyor.

Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Aleksandar Banjac, "Tuna Nehri'nde nehir trafiği ve yük taşımacılığı önemli ölçüde arttığı için şimdi doğru zaman" diyerek projenin stratejik önemini vurguluyor. Sırbistan AB Başdelegesi Emanuele Giaufret ise "Taşımacılığın karayolundan suyoluna kaydırılmasını kolaylaştıracağı için Yeşil Gündem açısından da önemli bir projedir" diyerek operasyonun çevresel boyutuna dikkat çekiyor.

MAMUT KEMİKLERİ VE BOMBALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kuraklık sadece savaş kalıntılarını değil, tarih öncesi döneme ait bulguları da su yüzüne çıkardı. Bulgaristan kıyılarında yaşayan vatandaşlar bir tüylü mamut fosili keşfetti. Bulunan alt çene, iki fildişi, kürek kemiği ve kaburga parçaları Bölge Tarih Müzesi tarafından incelemeye alındı.

Bölge Tarih Müzesi Müdürü Nikolay Nenov, "Buna bir sansasyon demezdim ama bu tür kadim kalıntıların her keşfi bilim için çok önemlidir" açıklamasını yaptı. Lovas Belediyesi Başkanı Lea Vidić ise durumu "Tarih kelimenin tam anlamıyla Tuna Nehri'nden dışarı çıktı" sözleriyle özetledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ortaya çıkan II. Dünya Savaşı bombası nedeniyle kritik bir köprü trafiğe kapatıldı. Amatör defineciler ve mıknatıs balıkçıları nehir yatağından mermi kovanları ve eski radyo amfileri toplamaya başlarken, su seviyesinin düşmesi nükleer santrallerin soğutma suyu tedarikini ve mavna ulaşımını durma noktasına getirdi.