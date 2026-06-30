Tüm ülke bu dehşeti konuşuyor! Komşusuna mızrakla saldırdı, kaçarken kalbi durdu

Almanya'nın Bremen kentinde yaşanan vahşet, hem saldırının şekli hem de zanlının geçmişi nedeniyle ülke gündemine oturdu. Vegesack semtinde yaşayan 22 yaşındaki Brandon Sami Çağlar'ın, aynı binadaki komşularına düzenlediği mızraklı saldırı bir kadının ölümüne, eşinin ise ağır yaralanmasına neden oldu.

Olay, cuma günü öğle saatlerinde apartmandan yükselen yardım çığlıklarıyla ortaya çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, daireye girdiklerinde ağır yaralı Dennis T. ile yaşamını yitiren eşiyle karşılaştı. Çiftin henüz 2 yaşındaki çocuklarının saldırı sırasında evde olduğu bilgisi soruşturma dosyasına girdi.

MISIR TARLASINA KAÇTI

Saldırının ardından binadan kaçan Brandon Sami Çağlar'ın izini kaybeden polis, Bremen ve çevresinde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan takip sonucunda zanlının Aşağı Saksonya sınırları içerisinde bir mısır tarlasına saklandığı belirlendi. Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlının yaralı olduğu tespit edildi.

Operasyon sırasında sağlık durumu aniden ağırlaşan Çağlar'ın kalbinin durduğu, olay yerindeki müdahalenin ardından yeniden hayata döndürüldüğü bildirildi. Hastaneye kaldırılan zanlının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, zanlının güvenlik güçlerinin yabancısı olmadığını da ortaya çıkardı. Brandon Sami Çağlar'ın nisan ayında çevreye ateş açtığı ve müdahaleye gelen polis ekiplerine tüfek doğrulttuğu olay nedeniyle gözaltına alındığı, ancak yapılan değerlendirme sonrasında toplum için tehlike oluşturmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Bu bilginin ortaya çıkması Almanya'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kamuoyunda, daha önce hakkında işlem yapılan zanlının neden özgürlüğüne kavuştuğu sorgulanırken, savcılık olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve cinayet soruşturmasının sürdüğünü açıkladı.