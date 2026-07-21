Tüm ülke bu cinayeti konuşuyor! Sosyal medya fenomeni sevgilisiyle yol kenarında ölü bulundu

Brezilya'nın Bahia eyaletinde yaşanan çifte cinayet, ülkede büyük yankı uyandırdı. Gotik tarzı ve sosyal medya içerikleriyle tanınan 30 yaşındaki Ulissias Marcelli ile erkek arkadaşı Vinícius Souza de Carvalho, Porto Seguro kentinin kırsal kesiminde yol kenarında yaşamını yitirmiş halde bulundu. İlk belirlemelere göre çiftin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay, cuma gecesi bölgede çalışan bir çiftlik işçisinin yol kenarında iki kişiyi hareketsiz halde görerek yetkililere haber vermesiyle ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre olay yerine gelen ekipler, Marcelli ve Carvalho'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmayı yürüten güvenlik birimleri, ilk bulguların çiftin öldürülmeden önce bir süre alıkonulmuş olabileceğine işaret ettiğini açıkladı. Cinayetin işleniş şekli ve elde edilen deliller doğrultusunda olayın planlı bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis, çifte cinayetin bölgede faaliyet gösteren organize suç gruplarıyla bağlantılı olup olmadığını araştırırken, uyuşturucu kaçakçılığı kaynaklı borçlar veya uyuşturucu ticaretiyle olası ilişkiler de soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı. Şu ana kadar olayla ilgili gözaltına alınan herhangi bir şüphelinin bulunmadığı açıklandı.

FESTİVALDE SUNUCULUK YAPACAKTI

Marcelli'nin, 25 Temmuz'da düzenlenecek Rock Gaya Festivali'nde sunuculuk yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Festival organizasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç gün önce Marcelli'nin sunucu olarak etkinlikte yer alacağını duyurduklarını hatırlatarak, bu ani kaybın büyük üzüntü yarattığını ifade etti.

Organizatörler mesajlarında, "Perşembe günü Ulissias'ın Rock Gaya Festivali'nin sunucularından biri olacağını büyük bir sevinçle açıklamıştık. Bugün ise onu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Bizimle özel bir anı paylaşmaya hazırlanırken bu kadar erken aramızdan ayrıldığına inanmak çok zor." ifadelerine yer verdi.

Yakın çevresi tarafından sevilen bir isim olduğu belirtilen Marcelli'nin 13 yaşında bir oğlunun bulunduğu öğrenildi. Brezilya polisi, çifte cinayetin perde arkasını aydınlatmak için kapsamlı soruşturmasını sürdürüyor.