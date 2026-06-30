Tüm dünya Iraklı vekilin altın iç çamaşırını konuşuyor! Komşuda yolsuzluk operasyonu

Irak’ta devlet kurumlarına uzanan yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan geniş kapsamlı operasyon, son yılların en büyük mali skandallarından biri olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik güçleri ve mali denetim ekiplerinin ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında, devlet kaynaklarının usulsüz kullanıldığı ve bazı kamu görevlilerinin büyük ölçekli bir finansal ağ içinde yer aldığı iddia edildi.

27 KİLOGRAM SAF ALTIN BULUNDU

Bu görsel yapay zekayla üretilmiştir.

Operasyonun en dikkat çeken ayağı ise milletvekili Hind El-Abbasi’ye yönelik yapılan baskın oldu. Yapılan aramalarda, farklı noktalara gizlenmiş yaklaşık 57 milyon dolar nakit para ile 27 kilogram saf altın ele geçirildiği öne sürüldü. Ayrıca bazı lüks ve sıra dışı eşyalar arasında altından yapılmış bir iç çamaşırının bulunduğu iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

GÖZALTI DALGASI SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında yalnızca siyasetçiler değil, bürokrasi içinde görev yapan üst düzey isimlerin de bulunduğu toplam 67 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer operasyonun, uzun süredir yürütülen kamu kaynaklarının kötüye kullanılması ve rüşvet ağlarının ortaya çıkarılmasına yönelik daha geniş bir sürecin parçası olduğunu belirtti. Soruşturmanın ilerleyen günlerde daha fazla ismi kapsayabileceği ifade edildi.