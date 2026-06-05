Trump'tan Zelenski'nin Putin'e görüşme çağrısına destek: Karşılıklı tavizler verilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı ikili görüşme çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirterek tarafların anlaşması gerektiğini vurguladı.

OVAL OFİS'TE GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı görüşme çağrısı soruldu.

Söz konusu çağrıyı olumlu bulduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bir araya gelmeyi konuşuyor olmalarına sevindim. Bence bunda bizim de büyük payımız var. Buluşurlarsa harika olur, bu işi halletmeleri lazım."

"İKİ ÜLKE DE TAVİZ VERMELİ"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık sona ermesi gerektiğini belirten Trump, kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi için her iki ülkenin de belirli tavizler vermesi gerektiğinin altını çizdi. Ancak Trump, tarafların vermesi gereken bu tavizlerin niteliği ve kapsamı ile ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E AÇIK MEKTUP

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kısa süre önce sosyal medya hesabı üzerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir açık mektup yayımlamış ve iki liderin bir araya gelerek savaşı sonlandırması çağrısında bulunmuştu. (AA)