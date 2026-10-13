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Trump'tan Yemen açıklaması: Husiler çok yanlış işler yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını "çok yanlış" olarak nitelendirerek "Bu durum hiç iyi değil." dedi.

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Trump'tan Yemen açıklaması: Husiler çok yanlış işler yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'da düzenleyeceği seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Husilerle ilgili bir soruya yanıt verdi. Ayrıca bir muhabirin, Husilerin saldırılarını artırması ile ABD'deki Kongre ara seçimleri arasında bir ilişki görüp görmediği sorusunu da cevapladı.

TRUMP: HUSİLER YANLIŞ İŞLER YAPIYORLAR

Trump, Husilerin saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." ifadelerini kullandı.

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TRUMP: SEÇİMLERE ETKİSİNİ HESABA KATMIYORUM

Bir muhabirin, Husilerin saldırılarını artırması ile ABD'deki Kongre ara seçimleri arasında bir ilişki görüp görmediği sorusuna Trump, "Bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Bunu hesaba katmıyorum. Tek bildiğim, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı ve bu durumun artık gerçekleşmiş olduğu. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklar. Ancak Husiler yanlış davranıyorlar." yanıtını verdi.

AA

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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