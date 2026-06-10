Trump'tan Paşinyan'a tebrik: Ona verdiğim destekten gurur duyuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın partisinin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde etmesinin ardından bir tebrik mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Paşinyan'ın yeniden seçilmesi için verdiği destekten gurur duyduğunu ifade etti.

ABD Başkanı mesajında şunlara yer verdi:

"Ermenistan'daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Onun yeniden seçilmesi için destek verdiğim için büyük gurur duyuyorum."