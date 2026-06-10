Trump'tan Paşinyan'a tebrik: Ona verdiğim destekten gurur duyuyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan'da seçim zaferi elde eden Başbakan Nikol Paşinyan'ı tebrik etti.
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ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın partisinin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde etmesinin ardından bir tebrik mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Paşinyan'ın yeniden seçilmesi için verdiği destekten gurur duyduğunu ifade etti.
TRUMP'TAN PAŞİNYAN'A TEBRİK
ABD Başkanı mesajında şunlara yer verdi:
"Ermenistan'daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Onun yeniden seçilmesi için destek verdiğim için büyük gurur duyuyorum."
Ayrıca ABD Başkanı Trump, Ermenistan'ın yeni dönemde "büyük başarılar kazanacağına" inandığını belirtti.
Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi