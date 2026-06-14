Trump'tan Netanyahu'ya: Hiç muhakeme yeteneği yok

İran ile ABD arasında kritik temaslar sürerken İsrail Lübnan'ın başkenti Lübnan'a saldırı düzenledi.

Saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'tan çok sert bir tepki geldi.

Fox News'e konuşan Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

"İSRAİL'İN SALDIRISI ANLAŞMAYI GECİKTİRDİ"

Trump, "(İran-ABD) Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildiren Trump; ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirterek Hizbullah'a yönelik başka bir saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.

Trump, İran ile anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını bildirdi. (AA)