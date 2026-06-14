Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Trump'tan Netanyahu'ya: Hiç muhakeme yeteneği yok

Trump'tan Netanyahu'ya: Hiç muhakeme yeteneği yok

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'a saldırı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Saldırının gereksiz olduğunu vurgulayan Trump, İsrail Başbakanı'nın muhakeme yeteneği olmadığını ifade etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Trump'tan Netanyahu'ya: Hiç muhakeme yeteneği yok

İran ile ABD arasında kritik temaslar sürerken İsrail Lübnan'ın başkenti Lübnan'a saldırı düzenledi.

Saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'tan çok sert bir tepki geldi.

Fox News'e konuşan Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

İran-ABD barış anlaşması için kritik saatler! Trump ‘bugün’ dedi, Tahran temkinliİran-ABD barış anlaşması için kritik saatler! Trump ‘bugün’ dedi, Tahran temkinli

"İSRAİL'İN SALDIRISI ANLAŞMAYI GECİKTİRDİ"

Trump, "(İran-ABD) Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildiren Trump; ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirterek Hizbullah'a yönelik başka bir saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.

Trump, İran ile anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını bildirdi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İran ABD İsrail Lübnan Donald Trump Netanyahu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro