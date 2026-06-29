Trump'tan İran'la görüşme açıklaması: Bekleyip göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da otomobil üreticilerinin araç verilerini kilitlemesini ve belirli tamir araçlarını zorunlu kılmasını kısıtlamasına karşılık tüketicileri korumayı amaçlayan başkanlık kararnamesinin imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

DOHA GÖRÜŞMELERİ: "BELKİ ÖNEMLİ OLACAK, BELKİ OLMAYACAK"

ABD ile İran heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleriyle ilgili bir soruya Trump, şu yanıtı verdi:

"Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz."

DOĞUMLA VATANDAŞLIK: "SON DERECE YIKICI VE ÇOK MALİYETLİ"

Trump, yarın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanması beklenen doğumla kazanılan vatandaşlık kararı tartışması hakkındaki soruya ilişkin, mahkemenin vereceği karara uyacağını söyledi. Doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının ülke için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapan tek ülke biziz. Başka hiçbir ülke doğumla kazanılan vatandaşlığı uygulamıyor. Son derece yıkıcı, çok maliyetli."

'MAMDANİ'NİN YAPTIĞI ULUS İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT"

Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin "sosyalist adayları" desteklemesiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bence bu, aslında ulusumuz için büyük bir tehdit."

Sosyal demokrat kelimesinin aslında "komünizm" olduğunu savunan Trump, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence bu, belki de kuruluşumuzdan bu yana ulusumuz için en büyük tehdit. Bunu söylediğimde insanlar gülecek ama akıllı insanlar 'Muhtemelen haklı.' diyecekler."

(AA)