Son Dakika | Trump'tan İran'a 'büyük darbe' tehdidi: Çok yakında

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni bir askeri saldırı ihtimali hakkında konuştu. Saldırı ihtimalinin hâlâ masada olduğunu söyleyen Trump "Onlara bir büyük darbe daha indirmemiz gerekebilir. Henüz emin değilim." ifadelerini kullandı.

"İRAN'I VURMAYA 1 SAAT UZAKLIKTAYDIK"

ABD basınından bir gazetecinin "Dün İran’ı vurmaya ne kadar yakındınız?" sorusunu Trump, "Bir saat uzaklıktaydım" diye cevapladı.

Trump, bir gün önce kendisine gelen telefon üzerine saldırının ertelendiğini belirterek, "Bana, 'Efendim, bekleyebilir misiniz? Anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz' denildi" ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamasına göre ABD, İran’la yürütülen temaslarda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için saldırı planını beklemeye aldı.

ABD Başkanı, daha önce de Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin kendisini arayarak İran’la görüşmelerde ilerleme sağlandığını aktardığını söylemişti.

"NÜKLEER TOZU ALMAK ÖNEMLİ"

Trump, İran’la yürütülen süreçte nükleer meselenin merkezde yer aldığını belirtti.

ABD Başkanı, "Nükleer tozu almak önemli; belki de her şeyden çok psikolojik olarak" ifadesini kullandı.