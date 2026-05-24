Donald Trump, Türkiye ve İran'ın da aralarında bulunduğu liderlerle yürüttüğü diplomasi trafiğinin ardından Orta Doğu'da yeni bir barış anlaşmasının yolda olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu.

Trump’tan İran ve Orta Doğu için yeni "Barış Anlaşması" açıklaması: "Hürmüz Boğazı açılacak"

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da bulunduğu bölge ülkelerinin liderleriyle İran İslam Cumhuriyeti ve Orta Doğu'da barışa yönelik kapsamlı bir Mutabakat Zaptı üzerine telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de ayrı bir görüşme yaptığını belirterek, üzerinde büyük ölçüde uzlaşılan anlaşmanın kısa süre içinde resmi olarak açıklanacağını bildirdi.

BÖLGE LİDERLERİYLE GENİŞ ÇAPLI TRAFİK

Yapılan açıklamaya göre Trump, Suudi Arabistan'dan Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Bakan Ali el-Tevadi, Pakistan'dan Mareşal Asım Münir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Trump, söz konusu görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini ifade etti.

"ANLAŞMA BÜYÜK ÖLÇÜDE MÜZAKERE EDİLDİ"

Görüşmelerin ana gündem maddesini, İran ve bölge barışını merkeze alan bir Mutabakat Zaptı oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve görüşmeye katılan diğer ülkeler arasında büyük ölçüde müzakere edilmiş bir anlaşma taslağı bulunduğunu belirten Trump, sürecin sonuçlandırılmasına odaklanıldığını aktardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI DETAYI

Sürece ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de ayrı ve olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyuran Trump, anlaşmanın son detaylarının şu anda tartışıldığını kaydetti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti.

Konuya ilişkin nihai kararın ve diğer detayların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

