Trump'tan İran uranyumu açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Trump, zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine dair iki seçenek sundu.

TRUMP'IN İDDİASI ANLAŞMA SİNYALİ Mİ?

Zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya dengi bir kurumun tanıklık edeceğini belirten Trump, bu açıklamasıyla İran'ın nükleer malzemelerine yönelik diplomatik bir adımın sinyalini verdi.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMUN İMHASI İÇİN İKİ SEÇENEK

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zenginleştirilmiş uranyum, derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne, eve döndürülüp imha edilmek üzere veya tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonuyla, yerinde veya üzerinde anlaşmaya varılan başka bir konumda imha edilecek. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya dengi bir kurum, sürece ve olayın kendisine tanıklık edecek."

ULUSLARARASI GÖZETİM VURGUSU

Trump'ın açıklaması, ABD ile İran arasında nükleer malzemeler konusunda olası bir diplomatik girişime işaret ediyor. Sürecin koordinasyonunun İran'ın Atom Enerjisi Kurumu ve uluslararası gözetim altında yürütülmesi öngörülüyor. Açıklama, zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasını doğrudan ele almazken, İran'ın nükleer programına yönelik uluslararası incelemelerin devam ettiği bir dönemde geldi.