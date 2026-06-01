Trump'tan İran mesajı: Anlaşma yakın, sadece bekleyin

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington yönetimiyle anlaşmaya varma konusunda istekli olduğunu savunarak, yürütülen diplomatik temasların sonunda hem ABD hem de müttefikleri açısından olumlu bir sonuca ulaşılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden diplomatik temaslara ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, Tahran yönetiminin Washington ile bir anlaşmaya ulaşmak istediğini öne sürerek, ortaya çıkacak sonucun ABD ve müttefiklerinin çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti.

Trump açıklamasında, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu, ABD ve bizimle birlikte olanlar için iyi bir anlaşma olacak. Ancak Demokratlar ve görünüşe göre vatansever olmayan bazı Cumhuriyetçiler, siyasi yorumcuların sürekli olarak ve daha önce görülmemiş düzeyde olumsuz açıklamalar yapmasının işimi gerektiği gibi yürütmemi ve müzakere etmemi çok daha zor hale getirdiğini anlamıyor mu? Birileri daha hızlı hareket etmem gerektiğini söylüyor, birileri daha yavaş; kimileri savaşa girmemi, kimileri ise girmememi istiyor. Ya da başka şeyler söylüyorlar. Siz sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın; sonunda her şey yoluna girecek. Her zaman olduğu gibi!" ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Trump'ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğü ancak sahadaki gerilimin de devam ettiği bir dönemde geldi. Son günlerde iki taraf da karşılıklı askeri operasyonlar gerçekleştirdiklerini açıklarken, ABD yönetimi İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yeni bir anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor.

Ancak taraflar arasında yaptırımların kaldırılması, bölgesel güvenlik dengeleri, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve nükleer programın kapsamı gibi başlıklarda önemli görüş ayrılıkları bulunuyor. Buna rağmen Trump'ın son açıklamaları, diplomatik kanalların tamamen kapanmadığı ve tarafların müzakere seçeneğini masada tutmaya devam ettiği yönünde yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İran ABD Savaş Ateşkes Çatışma
