Trump’tan İran çıkışı: Tek yol ya büyük anlaşma ya da hiç

ABD-İran hattında yeniden hareketlenme sinyalleri tartışılırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan süreci doğrudan hedef alan çıkış geldi.

DEMOKRATLARI HEDEF ALDI

Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’la yürütüldüğü öne sürülen temaslara ilişkin tartışmalara değinerek hem Demokratları hem de kendi partisi içindeki bazı isimleri sert sözlerle eleştirdi.

Trump, “Süreci bilmeden yorum yapanlara gülüyorum” ifadelerini kullanırken, henüz ortada netleşmiş bir anlaşma olmadığını vurguladı. Açıklamasında, siyasi rakiplerini “sürekli eleştiren ama çözüm üretemeyen bir yapı” olarak tanımlarken "Neredeyse tüm Demokratlar yollarını kaybetmiş durumda. Sürekli kötü politikaları ve daha da kötü adayları destekliyorlar ama benim elde ettiğim her büyük başarıyı eleştirmekten geri durmuyorlar. Bu insanlar artık evlerine gidip dinlenmeli. Yaptıkları tek şey halkı bölmek ve kaybetmek. Kısacası hepsi ezik" ifadeleri kullanarak eleştirilerini sürdürdü.

OBAMA DÖNEMİNİ ELEŞTİRDİ

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise Trump, İran’la olası bir mutabakata dair çizgisini netleştirdi. “Ya büyük, kapsamlı ve gerçek bir anlaşma olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak” diyen Trump, yarım adımların kabul edilmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca eski başkan Barack Obama dönemine de gönderme yaparak, İran’ın nükleer programı konusunda atılan adımların yetersiz olduğunu savundu. Kendi yaklaşımının daha “sert ve sonuç odaklı” olduğunu ifade eden Trump, mevcut politik tartışmaların ülkeyi gereksiz şekilde kutuplaştırdığını dile getirdi.