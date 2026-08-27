Trump'tan İran açıklaması: Konuşacak pek bir şey kalmadı, istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği kararname imza töreninin ardından gazetecilerin İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'ın ciddi ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu öne süren Trump, Tahran yönetiminin askerlerinin maaşlarını ödemekte zorlandığını ve ülkenin askeri kapasitesinin büyük ölçüde tahrip edildiğini iddia etti.

“HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK”

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD'nin kontrolünde bulunduğunu savundu. Trump, "Dün gece boğazdan 24 tanker geçirdik. Sürekli tanker geçiriyoruz. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Bu, askeri operasyonları bitirdiğimiz anlamına gelmez ama bitirdik. Şu anda Hürmüz Boğazı açık. İran'a hiçbir şey geçemiyor." değerlendirmesini yaptı.

İRAN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Trump'a, ABD'nin İran'la yakın zamanda yeniden müzakerelere dönüp dönmeyeceği de soruldu. Trump bu soruya, “Konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz. Görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz” yanıtını verdi.

Trump ayrıca İran'ın ekonomik ve askeri açıdan ciddi şekilde zayıfladığını savunarak Washington'ın Tahran'a yönelik mevcut tutumunda değişiklik sinyali vermedi.