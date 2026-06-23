Halk TV Dünya Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: En az 90 milyon varil petrol geçti

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: En az 90 milyon varil petrol geçti ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlenen bir siyasi mitingde seçmenlere hitap etti. Trump, konuşmasında Hürmüz Boğazı'ndan en az 90 milyon varil petrol geçtiğini söyledi.