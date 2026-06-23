Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: En az 90 milyon varil petrol geçti
ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlenen bir siyasi mitingde seçmenlere hitap etti. Trump, konuşmasında Hürmüz Boğazı'ndan en az 90 milyon varil petrol geçtiğini söyledi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki bir siyasi mitingde yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'ndan "en az 90 milyon varil petrol geçtiğini" belirtti. Trump, "İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı" yönündeki sözünü yineleyerek, "İran'ın ekonomisi çöktü ve orduları ağır hasar gördü, toparlanmaları yıllar alacak" iddiasını tekrar gündeme getirdi.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN 90 MİLYON VARİL PETROL GEÇTİ"
Trump, konuşmasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"En az 90 milyon varil petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçti."
"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLMAYACAK"
ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı yönündeki sözünü yineleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:
"İran'ın ekonomisi çöktü ve orduları ağır hasar gördü, toparlanmaları yıllar alacak. Varil başına 70 dolar, hayal edebiliyor musunuz?"
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi