Trump'tan Hürmüz açıklaması: Cuma günü tamamen açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan anlaşmanın ardından dünya enerji piyasalarını yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da konuşan Trump, küresel petrol ticaretinin can damarı olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerin sona erdiğini söyledi.

İran ile yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlandığını belirten Trump, anlaşmanın bölgesel güvenlik ve deniz ticareti açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti. ABD Başkanı, uzun süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alan Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

"CUMA GÜNÜ İTİBARIYLA..."

Trump, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren herhangi bir kısıtlama veya engelle karşılaşmadan uluslararası gemi trafiğine tamamen açık olacağını duyurdu. Böylece enerji tankerleri ve ticaret gemilerinin dünyanın en stratejik su yollarından birini kesintisiz şekilde kullanmasının önü açılmış olacak.

KALICI ÜCRETSİZ GEÇİŞ KARARI

ABD Başkanı'nın en dikkat çeken açıklaması ise geçiş ücretleriyle ilgili oldu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak geçişlerin yalnızca geçici bir düzenleme kapsamında değil, kalıcı olarak ücretsiz hale getirileceğini söyledi. Bu kararın küresel ticaret maliyetlerini düşürebileceği ve enerji sevkiyatında yaşanan endişeleri azaltabileceği değerlendiriliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ BÖLGEDE

Dünya petrol arzının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, yıllardır bölgesel gerilimler nedeniyle uluslararası piyasaların en hassas noktalarından biri olarak görülüyor. Trump'ın açıklamaları, enerji koridorlarının güvenliği ve küresel ticaretin geleceği açısından yeni bir sürecin başlangıcı olarak yorumlandı.