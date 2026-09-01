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Trump'tan Hegseth'in adaylığı için ilk açıklama: Bunun için çok erken

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2028 başkanlık adaylığına ilişkin sorulara ise "Çok iyi bir iş çıkarıyor, ancak bunun için çok erken" yanıtını verdi.

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Trump'tan Hegseth'in adaylığı için ilk açıklama: Bunun için çok erken

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri operasyonlar ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'DAN İRAN SALDIRILARI AÇIKLAMASI

Trump, İran'a yönelik saldırıların sınırlı bir kampanya olduğunu belirterek, "Bu, onları vurmayacağımız anlamına gelmez" dedi. ABD Başkanı, "Ne olacağını göreceğiz. Ama Hürmüz Boğazı bizim için çok iyi durumda. Çok sayıda gemiyi kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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HEGSETH'İN BAŞKANLIK ADAYLIĞI SİNYALLERİ

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2028 başkanlık seçimlerinde aday olabileceğine ilişkin haberlere değinen Trump, "Bence mükemmel bir iş çıkarıyor, ancak bunun hakkında konuşmak için çok erken. Önce ara seçimleri atlatmalıyız ve bence o çok iyi bir adam. Ama bahse girerim, sizin bilmediğiniz, aday olmayı düşünen çok kişi vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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