Trump'tan Çin dönüşünde ilk açıklama: İran füzelerinin yüzde 80’i yok oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaretin ardından, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı kritik görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer programından Çinli şirketlere yönelik yaptırımlara, Tayvan meselesinden füze kapasitesi tartışmalarına kadar pek çok başlıkta konuşan Trump, özellikle Amerikan medyasında yer alan askeri analizlere sert tepki gösterdi.

TRUMP'TAN ÇİN DÖNÜŞÜNDE İLK AÇIKLAMA

Çin lideri Xi Jinping ile nükleer silahsızlanma konusunu masaya yatırdıklarını belirten Trump, detay vermekten kaçınsa da Xi'nin de İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu söyledi. Trump, kalıcı bir çözüm için şartını şu sözlerle dile getirdi:

"İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı ve bu gerçek bir taahhüt olmalı."

Görüşmenin bir diğer önemli maddesi olan Tayvan konusuna da açıklık getiren ABD Başkanı, Tayvan’a yönelik silah satışlarını ele aldıklarını ancak bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadığını belirtti.

Konuya ilişkin kararları bizzat kendisinin vereceğini vurgulayan Trump, Çin ziyareti sonrası Pekin ile Washington arasındaki diyalog sürecinin devam edeceğinin sinyalini verdi.

İRAN FÜZELERİNİN YÜZDE 80’İ YOK OLDU

Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve İran’ın füze kapasitesinin önemli bir kısmını korumayı başardığını öne süren habere çok sert çıktı.

Söz konusu haberi "vatana ihanet" olarak nitelendiren Trump, sahadaki gerçeklerin farklı olduğunu savunarak, "İran füzelerinin yüzde 80'i tükendi, yok oldu" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran petrolünü satın aldığı için ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Çinli petrol şirketlerinin durumuna da değindi. Bu şirketlere yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusundaki kararını önümüzdeki birkaç gün içinde vereceğini duyurdu.

Başkan Trump’ın "yüzde 80’i yok oldu" iddiasına karşılık, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) 8 Mayıs tarihli haberlere yansıyan analizleri bambaşka bir tabloyu ortaya koymuştu.

CIA raporuna göre İran, ağır saldırılara rağmen savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70’ini korumayı başardı. Washington Post’un da yayımladığı verilere göre Tahran yönetimi, yer altı depolarını yeniden faaliyete geçirdi ve mobil füze rampalarının yüzde 75’ini elinde tutmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise füze kapasitesinin "zayıflatıldığını" ve İran’ın nükleer programını koruyan "konvansiyonel kalkanının" artık olmadığını savunuyor.