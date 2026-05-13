Trump'tan 51. eyalet çıkışı! Venezuela haritasını ABD bayrağıyla paylaştı

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi kriz, son günlerde sert açıklamalar ve dikkat çekici sembolik paylaşımlarla daha da derinleşti. Washington yönetiminin Caracas’ta gerçekleştirdiği operasyonla Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ülke dışına çıkarılmasının ardından, bölgede tansiyon düşmek yerine yükselmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle tartışmaların merkezine oturdu. Paylaşımda Venezuela topraklarının ABD bayrağıyla kaplandığı ve ülkenin “51. eyalet” olarak işaretlendiği bir harita yer aldı. Trump’ın gönderisine “51. eyalet” ifadesini eklemesi, Latin Amerika’da egemenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

VENEZUELA'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda da Venezuela’nın ABD’ye entegrasyonunu “ciddi bir seçenek” olarak değerlendirdiğini belirtmiş, ülkenin sahip olduğu büyük petrol rezervlerinin ABD ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını vurgulamıştı. Özellikle Venezuela’nın yeraltı kaynaklarına dikkat çeken Trump, ülkeyi “ABD ile doğal bir ekonomik bütünlük içinde” gördüğünü ifade etmişti.

Bu açıklamalara Venezuela tarafından sert tepki geldi. Caracas yönetimi, ülkenin bağımsızlığının tartışmaya açılamayacağını belirterek, herhangi bir ilhak ya da siyasi bağlılık girişiminin “kabul edilemez” olduğunu duyurdu. Venezuela tarafı, ülkenin egemenliğinin tarihsel mücadelelerle kazanıldığını vurguladı.

Son gelişmeler, iki ülke arasında diplomatik krizin ötesine geçerek jeopolitik bir güç mücadelesine dönüştüğünü gösterdi. Uzmanlar, Trump’ın son hamlelerinin Latin Amerika’da yeni bir siyasi kırılmaya yol açabileceğini belirtti.