Trump'tan 2028 seçimlerinde adaylık açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) başkent Washington'daki Waldorf Astoria otelde düzenlenen yemeğinde konuştu. İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen etkinliğin bugünkü programına yeniden katılan Trump, dördüncü kez başkanlık adaylığı konusunu şakayla karışık şekilde gündeme getirdi.

TRUMP'IN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Trump, şakacı bir ses tonuyla "ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Aslında sanırım bunu zaten yaptım; üç kez kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağım" ifadelerine yer verdi. Konuya, "Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle giren Trump, yeniden başkanlığa adaylığını "açıklamasının" salondaki gazeteciler için "bir nevi özel haber niteliğinde" olduğunu söyledi. ABD Başkanı, yeniden başkanlık yarışına gireceğine dair açıklama yaparken seçim çalışmalarında kullandığı kırmızı renkli şapkayı cebinden çıkararak taktı.

ÖNCEKİ AÇIKLAMADA ŞAKA VURGUSU

Trump, daha önce Georgia eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, yeniden başkanlık adaylığına ilişkin açıklamasının şaka olduğunu belirtmişti. "Teşekkür ederim. Burası özel bir yer ve adaylığımı açıklamak için buradayım - sadece şaka yapıyorum" ifadelerini kullanan Trump, salondan kahkahalar almıştı. ABD Anayasası'nın 22. Değişikliği, hiçbir kişinin ikiden fazla başkan seçilemeyeceğini hükme bağlıyor. Trump halen ikinci dönem başkanlık görevini yürütüyor.