Trump'ın Sisi aşkı bitmiyor! Tanışma hikayelerini anlattı, salondakiler duyduklarına inanamadı

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Trump, gazetecilerle yaptığı röportaj sırasında Sisi ile ilk karşılaşmasını anlatırken dikkat çekici ifadeler kullandı. ABD Başkanı, "Bir oteldeydi ve onunla tanıştım. Birbirimize âşık olduk, hem de derinden. Daha önce birbirimizi tanımıyorduk. Aramızda müthiş bir kimya vardı. Kalmam gerekenden iki kat daha uzun süre kaldım" dedi.

Trump'ın sözleri salonda şaşkınlık yaratırken, iki lider arasındaki yakın ilişki yeniden tartışma konusu oldu.

"O BENİM FAVORİ DİKTATÖRÜM"

ABD Başkanı'nın Sisi hakkındaki sıra dışı ifadeleri ilk kez kullanmadığı da hatırlatıldı. Trump, 2019 yılında düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Mısır lideri için "Benim favori diktatörüm nerede?" sözlerini kullanmıştı. O dönemde büyük yankı uyandıran ifade, insan hakları örgütleri ve muhalif çevrelerin sert tepkisini çekmişti.

Son açıklamalarla birlikte Trump'ın Sisi'ye yönelik övgü dolu yaklaşımı yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada da iki lider arasındaki ilişki hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Trump'ın esprili bir üslupla dile getirdiği sözler, G7 Zirvesi'nin en çok konuşulan anlarından biri oldu.