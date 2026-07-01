Trump'ın serveti mercek altında! Kripto kazancı dudak uçuklattı

ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE), Başkan Donald Trump'ın yıllık mali beyan raporunu kamuoyuyla paylaştı. Toplam 927 sayfadan oluşan kapsamlı belgede Trump'ın gelir kaynakları, yatırım portföyü, şirket bağlantıları ve aile üyelerine ait bazı mali bilgiler ayrıntılı şekilde yer aldı.

FIRST LADY'NİN GELİRİ DE İNCELENDİ

Raporda, Trump'ın başkanlık görevi dışında sürdürdüğü çeşitli şirketlerdeki yöneticilik ve başkanlık görevleri de listelendi. Belgede ayrıca First Lady Melania Trump'ın mal varlığına ilişkin bildirimler de bulunuyor.

Rapora göre Melania Trump, adını taşıyan "Melania" kitabı ve film projelerinden elde ettiği telif gelirlerinin yanı sıra NFT satışlarından sağladığı kazançları da mali beyanına dahil etti.

KRİPTO GELİRİ 1,4 MİLYARI AŞTI

Belgenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Trump'ın kripto varlıklarından elde ettiği gelirler oldu. OGE kayıtlarına göre Trump, geçen yıl ailesinin kripto girişimlerinden toplam 1,4 milyar doların üzerinde gelir bildirdi.

Raporda, Trump'ın kendisi ve oğullarının kurucuları arasında bulunduğu World Liberty Financial isimli kripto girişiminden 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi. Bunun yanında Trump'ın adını taşıyan $TRUMP isimli "meme coin"in satışlarından da yaklaşık 635 milyon dolar gelir beyan ettiği kaydedildi.

GAYRİMENKUL PROJELERİNDE MARKA İSMİ

Mali beyanda Trump'ın yalnızca kripto varlıklardan değil, farklı ticari faaliyetlerden de önemli kazançlar elde ettiği görüldü. Başkanın çeşitli medya şirketleriyle yapılan uzlaşma anlaşmalarından 80 milyon doların üzerinde gelir sağladığı belirtilirken, Trump markasının yurt dışındaki gayrimenkul projelerinde lisans olarak kullanılmasından da milyonlarca dolarlık kazanç elde edildiği bildirildi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE YATIRIM YAPTI

Raporun en uzun bölümünü ise Trump'ın yatırım portföyü oluşturdu. Belgede farklı yatırım hesapları altında binlerce finansal varlık sıralanırken, portföyde Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla ve Meta gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinin bulunduğu görüldü. Ayrıca çok sayıda belediye tahvili, devlet tahvili ve borsa yatırım fonuna (ETF) yapılan yatırımlar da raporda yer aldı.

OGE'nin yayımladığı tablolar, yatırım varlıklarının tam değerlerini açıklamak yerine, federal etik kuralları gereği geniş değer aralıkları kullandı. Aynı yöntemle Trump'ın temettü, faiz ve sermaye kazançlarından elde ettiği gelirler de net rakamlar yerine belirlenen değer aralıkları şeklinde gösterildi.

BAŞKAN YARDIMCISI DA MERCEK ALTINDA

Kamu Etiği Ofisi, Başkan Yardımcısı JD Vance'in yıllık mali beyanını da eş zamanlı olarak yayımladı. Toplam 17 sayfalık raporda Vance'in yazdığı kitaptan elde ettiği telif gelirleri, kurucusu olduğu Narya Capital'deki kazançları ile yönetici ortak olarak görev yaptığı Rise of the Rest Seed Fund'dan sağladığı gelirler ayrıntılı şekilde açıklandı.

Vance'in mali bildiriminde ayrıca değeri 250 bin ila 500 bin dolar arasında değişen bitcoin varlıklarına sahip olduğu bilgisi de yer aldı.

ABD'de Başkan, Başkan Yardımcısı ve mali bildirim yükümlülüğü bulunan üst düzey hükümet yetkilileri, etik kurallar kapsamında mal varlıklarını ve gelir kaynaklarını her yıl ABD Kamu Etiği Ofisi'ne bildirmekle yükümlü bulunuyor. Bu raporlar kamuoyuna açıklanarak şeffaflık ilkesinin bir parçası olarak erişime sunuluyor.