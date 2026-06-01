Trump’ın sağlık raporu Washington’u ikiye böldü! ‘Mükemmel sağlık’ açıklaması uzmanları ikna etmedi

ABD Başkanı Trump’ın sağlık durumuna yönelik Beyaz Saray tarafından yayımlanan yeni değerlendirme, hem siyasi hem de tıbbi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Washington'daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen kapsamlı kontrolün ardından hazırlanan üç sayfalık doktor notu, Trump’ın “mükemmel sağlıkta” olduğunu ve başkanlık görevlerini yerine getirmeye “tamamen uygun” bulunduğunu ortaya koydu.

Ancak raporun, muayeneden üç gün sonra ve cuma gecesi geç saatlerde kamuoyuna açıklanması dikkat çekti. ABD basınından Axios’un aktardığı değerlendirmelere göre belge, bazı kritik sağlık başlıklarında ayrıntı vermemesi nedeniyle soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmadı.

"NÖROLOJİK İŞLEVLERİ ÜST DÜZEYDE"

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella imzasıyla hazırlanan notta, 14 Haziran’da 80 yaşına girecek olan Trump’ın kalp, akciğer, nörolojik ve genel fiziksel fonksiyonlarının güçlü olduğu ifade edildi.

Yapılan değerlendirmelerde, Trump’ın genel sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken özellikle kardiyak ve nörolojik işlevlerin “üst düzeyde” çalıştığı kaydedildi.

MORLUKLARA YÖNELİK AÇIKLAMA ŞAŞKINLIK YARATTI

Raporda Trump’ın ellerinde zaman zaman görülen morlukların, yoğun el sıkışma alışkanlığı ve aspirin kullanımına bağlı olduğu ifade edildi. Alt bacaklardaki hafif şişliğin ise geçen yıla göre azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Trump’a geçmişte konulan kronik venöz yetmezlik tanısının bu raporda iyileşme eğiliminde olduğu belirtildi.

“YAPAY ZEKA” DESTEKLİ KALP YAŞI TARTIŞMASI

En dikkat çeken bölümlerden biri ise yapay zeka destekli elektrokardiyogram analizine ilişkin oldu. Buna göre Trump’ın “kalp yaşı”, kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç görünüyor.

Ancak bazı uzmanlar, “kalp yaşı” kavramının tıbbi standartlarda net bir karşılığı olmadığını, bu ifadenin bilimsel bir bulgu gibi sunulmasının tartışmalı olduğunu dile getirdi.

KİLO ARTIŞI VE TEDAVİ TAVSİYELERİ

Raporda Trump’ın kilosunun 238 libre (yaklaşık 108 kilogram) olduğu belirtildi. Bu rakamın Nisan 2025’teki ölçüme göre 14 libre artış gösterdiği ifade edildi.

Doktorlar, Trump’a düşük doz aspirin kullanımına devam etmesi, fiziksel aktivitesini artırması ve kilo vermesi yönünde önerilerde bulundu.

RAPOR EKSİK Mİ YAYINLANDI?

Beyaz Saray, hazırlanan raporun son bir yıl içinde yapılan testler ve 22 farklı uzman görüşünün birleştirilmesiyle oluşturulduğunu açıkladı. Buna rağmen bazı bölümlerin yeterince detaylı olmadığı yönünde eleştiriler geldi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kardiyoloğu olarak bilinen Jonathan Reiner, özellikle tekrarlanan kalp görüntülemelerinin neden yapıldığının açıklanmadığını ve gün içi yorgunluk ya da uyuklama iddialarının raporda net şekilde ele alınmadığını söyledi.

Bazı kardiyoloji uzmanları, raporda ekokardiyogram sonuçları, damar ölçümleri ve ejeksiyon fraksiyonu gibi kritik verilerin yer almamasını eksiklik olarak değerlendirdi.

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Bölümü’nden Bob Wachter ise Trump’ın genel kardiyovasküler sağlığının iyi göründüğünü ancak aspirin kullanımının neden sürdüğünün daha açık açıklanması gerektiğini belirtti. Wachter ayrıca Trump’ın iki farklı kolesterol ilacı kullanmasına rağmen kan değerlerinin neden bu şekilde tedavi gerektirdiğinin net olmadığını ifade etti.

BEYAZ SARAY SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Beyaz Saray, rapora ilişkin ek soruları yanıtsız bıraktı. ABD’de başkanların sağlık verilerini açıklama zorunluluğu bulunmuyor; ancak özellikle ileri yaşta liderlik tartışmaları nedeniyle bu konu sık sık siyasi gündemin merkezine oturuyor.

Trump’ın sağlık durumu daha önceki seçim dönemlerinde de tartışma yaratmış, geçmişte yayımlanan “en sağlıklı başkan adayı” ifadeli doktor mektubu büyük eleştiri almıştı. Ayrıca 2024 kampanyasında tıbbi kayıtlarını açıklayacağını söylemesine rağmen kapsamlı bir paylaşım yapılmamıştı.

"GÖREVİNİ SÜRDÜREBİLİR" MESAJI

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada son kontrolde uygulanan bilişsel testten başarıyla geçtiğini belirtti. Beyaz Saray raporu da Trump’ın hem bilişsel hem fiziksel açıdan görevini sürdürebilecek durumda olduğunu yineledi.

Buna rağmen uzmanlar, özellikle tekrarlanan tetkiklerin gerekçesi, ilaç kombinasyonları ve gün içi yorgunluk iddialarına dair daha şeffaf bilgi paylaşılmadığı sürece tartışmanın devam edeceği görüşünde birleşti.