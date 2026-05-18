Trump'ın paylaşımları Ortadoğu'yu hareketlendirdi! "Fırtına geliyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı görseller, uluslararası siyasette yeni bir tartışma başlattı. Yapay zekâ ile üretilmiş sahnelerde Trump’ın bir savaş gemisi üzerinde fırtınaya karşı ilerlediği, “fırtınadan önceki sessizlik” ifadesiyle birlikte sunulan kareler dikkat çekti.

Paylaşımlarda ayrıca Trump’ın büyük bir kırmızı düğmeye bastığı ve bu hamleyle uzaydaki hedeflerin vurulduğu kurgu görüntüler de yer aldı. Benzer şekilde, insansız hava araçlarının lazer benzeri silahlarla etkisiz hale getirildiği animasyonlar da dolaşıma sokuldu. Bu içerikler, ABD liderinin dijital iletişim stratejisinde daha agresif ve sembolik bir dil kullandığı yorumlarına neden oldu.

TÜRKİYE ÜZERİNDE ABD HARİTASI

En çok tartışma yaratan görsellerden biri ise Ortadoğu ve Türkiye’nin büyük bölümünün ABD bayrağıyla kaplandığı bir harita oldu. Görselde yalnızca İran’ın isminin belirgin şekilde öne çıkarılması ve çevresinin oklarla işaretlenmesi, bölgesel mesaj tartışmalarını beraberinde getirdi.

"GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK"

Donald Trump, İran’a yönelik yaptığı son açıklamada da sert bir üslup kullanarak Tahran yönetimine doğrudan mesaj verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir değerlendirme paylaşan Trump, “İran için zaman daralıyor ve hızlı bir şekilde harekete geçseler iyi olur, aksi takdirde onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli” ifadelerini kullanarak, diplomatik sürecin kritik bir eşikte olduğuna işaret etti. Bu açıklama, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gelirken, Washington’un baskı tonunun daha da sertleştiği yönünde yorumlara neden oldu.

NETANYAHU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Öte yandan perde arkasında, ABD ile İsrail arasında İran’a yönelik olası adımların hız kazandığı yönünde iddialar gündeme geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump arasında gerçekleştirildiği öne sürülen telefon görüşmesinin ardından güvenlik kabinesinin acil toplantıya çağrıldığı bildirildi.

Haberlere göre Washington yönetimi, olası bir operasyon senaryosunda hedef alınabilecek kritik noktalar üzerinde çalışırken, askeri ve istihbarat birimlerinin farklı planlar hazırladığı ifade edildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ARTIYOR

Son haftalarda artan gerilimin, özellikle bölgedeki bazı stratejik tesislere yönelik saldırı iddialarıyla daha da tırmandığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın farklı senaryoları masaya yatırdığı, olası bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıkların hızlandırıldığı öne sürüldü.

Trump ise yaptığı son açıklamalarda, İran’ın anlaşma masasına dönmesi için “zamanın daraldığını” savunurken, mevcut ateşkes sürecinin kırılgan olduğunu vurguladı.

TAHRAN'DAN YANIT

İran tarafı ise sert söylemini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington’un baskıcı yaklaşımının diplomatik süreci zorlaştırdığını ifade ederek, ülkesinin geri adım atmayacağını belirtti.

Tahran yönetimi, dış baskılara rağmen müzakere kapısının tamamen kapanmadığını ancak mevcut koşulların “adil bir zemin sunmadığını” savundu.