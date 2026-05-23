Trump’ın milyon dolarlık yatırımı alay konusu oldu! Yapay zeka yatırımı derken suşi restoranına ortak çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yatırım portföyünde ortaya çıkan bir detay, Japonya’da geniş yankı uyandırdı. Fast food alışkanlıklarıyla tanınan ve daha önce birçok kez suşi sevmediğini söyleyen Trump’ın, Japon kökenli restoran zinciri Kura Sushi USA’e milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı öğrenildi.

ABD’de yayımlanan mali bildirimlerde, Trump’ın şirkete 1 ila 5 milyon dolar arasında yatırım yaptığı görüldü. Gelişme ilk olarak Japon basınında gündeme gelirken, kısa süre içinde sosyal medyada dikkat çeken bir teori ortaya atıldı.

İSİMLERİ KARIŞTIRMIŞ OLABİLİR

İddiaya göre Trump ya da yatırım danışmanları, “Kura” adını Japon teknoloji şirketi Fujikura ile karıştırdı. Özellikle yapay zeka altyapısı, fiber optik sistemler ve teknoloji ekipmanları alanında faaliyet gösteren Fujikura’nın son dönemde yatırımcıların radarında olduğu belirtildi.

Bu nedenle bazı kullanıcılar, Trump’ın aslında teknoloji sektörüne yatırım yapmak isterken yanlış şirkete yöneldiğini savundu. İsim benzerliği nedeniyle ortaya çıkan teori kısa sürede viral hale geldi.

Trump’ın son dönemde Nvidia, Apple ve Dell gibi teknoloji şirketlerine yaptığı yatırımlar da ABD kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Eleştirmenler, görevdeki bir başkanın aktif yatırım hamlelerinin etik sorun yaratabileceğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Japon sosyal medya kullanıcıları ise olayla ilgili çok sayıda esprili paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar Trump’ın suşiyle yan yana düşünülemeyeceğini söylerken, bazıları da “Fujikura almak isterken Kura Sushi aldıysa kimse şaşırmaz” yorumunda bulundu. Trump cephesinden ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Kura Sushi USA’in ABD’de hızla büyüyen restoran zincirlerinden biri olması, yatırımın bilinçli bir ticari tercih olabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Şirketin ülke genelinde 90’dan fazla şubesi bulunuyor.