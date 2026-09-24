Trump’ın medya ambargosuna yargı engeli! Mahkeme kararını verdi

ABD’de Başkan Donald Trump ile medya kuruluşları arasındaki gerilim bu kez mahkeme salonuna taşındı. Federal yargıç Timothy Kelly, CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’a girişini engelleyen Trump yönetiminin kararını geçici olarak durdurdu. Böylece üç medya kuruluşunun Beyaz Saray’a erişiminin yeniden sağlanmasının önü açıldı.

Karar, haber kuruluşlarının söz konusu yasağın basın ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı dava kapsamında verildi. Yargıç Kelly, medya kuruluşlarının davayı kazanma ihtimalinin bulunduğunu belirterek Trump yönetiminin erişim yasağına karşı 14 gün süreyle geçerli olacak geçici tedbir kararı aldı.

Mahkemenin bu süre içerisinde davaya ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor.

"YALAN HABER" YAPMAKLA SUÇLAMIŞTI

Trump, uzun süredir CNN, MS NOW ve Politico'yu hedef alarak bu kuruluşların kendisi hakkında "yalan haber" yaptığını savunuyordu. ABD Başkanı, son dönemde ise söz konusu medya kuruluşlarında yayımlanan olumsuz haberlerin yalnızca kendisini değil, "ülkeyi de zarara uğrattığını" ileri sürmüştü.

Trump, son günlerde yasağı farklı açıklamalarında da savunarak söz konusu kuruluşların yayınlarını beğenmediğini açıkça dile getirmişti.

Beyaz Saray'ın medya kuruluşlarına yönelik kısıtlaması, basın özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi. CNN, MS NOW ve Politico, erişim yasağının gazetecilerin görevlerini yerine getirmesini engellediğini belirterek konuyu yargıya taşıdı.

"ERİŞİM AYRICALIKTIR, HAK DEĞİL"

Dün gerçekleştirilen acil duruşmada haber kuruluşlarını temsil eden avukat Theodore Boutrous Jr., yasağın özellikle önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde uygulanmasının medya kuruluşları açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Boutrous Jr., devam eden İran savaşı ve yabancı ülke liderlerinin Beyaz Saray'ı ziyaretleri gibi kritik gelişmelere dikkat çekerek gazetecilerin ABD Başkanı'nı takip edebilmesinin önemini vurguladı.

Adalet Bakanlığı adına duruşmada savunma yapan avukat Michael Velchik ise Trump yönetiminin yanında yer aldı. Velchik, Başkan'ın Beyaz Saray'a kimlerin girebileceğine karar verme yetkisi bulunduğunu savunarak, "Beyaz Saray'a erişim bir ayrıcalıktır, bir hak değildir" dedi.

Ancak Yargıç Kelly, medya kuruluşlarının davayı kazanabileceğine ilişkin değerlendirmesinin ardından Trump'ın erişim yasağını geçici olarak askıya aldı.

AYNI YARGIÇ CNN İÇİN DE KARAR VERMİŞTİ

Yargıç Timothy Kelly'nin Trump yönetiminin medya kuruluşlarına yönelik erişim kısıtlamalarıyla ilgili verdiği karar bununla da sınırlı kalmadı.

Kelly, Trump'ın ilk başkanlık döneminde de benzer bir davada CNN muhabirinin Beyaz Saray'a erişiminin yeniden sağlanmasına hükmetmişti. Böylece mevcut dava, Trump ile medya kuruluşları arasındaki daha önceki yargı mücadelelerini de yeniden gündeme getirdi.

"BENİ İZLEMEMELİSİNİZ"

Trump ile CNN arasındaki gerilim, erişim yasağının ardından da devam etti. ABD Başkanı, son olarak New York'ta kendisine soru yönelten CNN muhabirine tepki gösterdi.

Trump, muhabirin sorusuna "Beni izlememelisiniz, bunu yapamazsınız" diye karşılık verdi. CNN muhabiri ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında görev yaptıklarını belirterek yanıt verdi.

MEDYA KURULUŞLARINDAN DİKKAT ÇEKEN DAYANIŞMA

Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico'ya yönelik yasağı, Beyaz Saray'da görev yapan diğer ana akım medya kuruluşlarının da tepkisine neden oldu.

Diğer medya kuruluşları önceki gün yasaklanan kurumlarla dayanışma gösterdi. Televizyon kanalları Başkan Trump'ın açıklamalarını ekrana getirmemeyi tercih ederken, gazeteler de Trump'ın fotoğrafını yayımlamadı.

Federal mahkemenin son kararıyla birlikte Trump yönetiminin üç medya kuruluşuna yönelik erişim yasağı şimdilik askıya alınmış oldu. 14 günlük geçici tedbir süresinin ardından davanın geleceği ve Beyaz Saray'ın medya erişimine ilişkin uygulamasının nasıl şekilleneceği mahkemenin nihai kararıyla netleşecek.