Trump'ın kızı terk edilmiş adaya gözünü dikti! Dev proje Balkanları ayağa kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Akdeniz’de yürütülen büyük ölçekli bir yatırım projesiyle yeniden uluslararası gündemin merkezine geldi. Arnavutluk açıklarında yer alan ve uzun yıllar askeri üs olarak kullanılan Sazan Adası, ultra lüks bir tatil destinasyonuna dönüştürülmek üzere kapsamlı bir dönüşüm sürecine alındı.

Ivanka Trump’ın da bağlantılı olduğu Affinity Partners yatırım grubu tarafından desteklenen proje, yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bütçesiyle dikkat çekti. Plan, altyapısı bulunmayan adanın sıfırdan inşa edilmesini ve dünyanın en seçkin turizm merkezlerinden biri haline getirilmesini öngörüyor.

TEKNE GEZİSİNDE KEŞFETMİŞ

Proje kapsamında Aman Resorts gibi lüks otel markalarıyla iş birliği yapılırken, gastronomi ve restoran konseptinin Major Food Group tarafından tasarlandığı belirtildi. Amaç, doğal yapının korunarak “yüksek segment bir ada deneyimi” oluşturulması.

Ivanka Trump, katıldığı bir podcast yayınında adanın keşif sürecine de değindi. Bir tekne gezisi sırasında tesadüfen ulaştıkları bu bölgenin zamanla bir yatırım fikrine dönüştüğünü söyleyen Trump, “doğayla uyumlu mimari” yaklaşımını merkeze aldıklarını ifade etti.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ancak proje Arnavutluk’ta ciddi tepkilere yol açtı. Başkent Tiran ve güney kıyılarında binlerce kişi sokaklara çıkarak çevresel risklere dikkat çekti. Göstericiler, Sazan Adası ve çevresindeki koruma altındaki deniz ve sulak alanların geri dönüşü olmayan zarar görebileceğini savunuyor.

Çevre örgütleri özellikle Karaburun-Sazan Deniz Milli Parkı ve Narta-Zvernec sulak alanının projeden doğrudan etkileneceğini belirtiti. Bölgenin nadir ekosistemlere ev sahipliği yaptığı ve yoğun yapılaşmanın dengeyi bozacağı uyarısı yapıldı.

GÖZLER HÜKÜMETE ÇEVRİLDİ

Artan protestoların ardından gözler Arnavutluk hükümetine çevrilmiş durumda. Muhalifler, proje için yapılan yasal düzenlemelerin büyük yatırımcıları kolaylaştırmak amacıyla özel olarak şekillendirildiğini iddia ederken, hükümet eleştirilerin odağında kalmayı sürdürüyor.

Ivanka Trump’ın ismiyle anılan proje ise hem ekonomik vaatleri hem de çevresel riskleri nedeniyle Balkanlar’da tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda.