Trump'ın İran öfkesi kabineye yansıdı! Savunma Bakanı'na hesap sordu

ABD'de İran'a yönelik askeri operasyonların ardından mühimmat stoklarıyla ilgili tartışmalar yeniden gündemin merkezine yerleşti. Washington Post'un adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump, geçen hafta Camp David'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sırasında Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten İran operasyonlarında kullanılan mühimmatın mevcut durumu hakkında ayrıntılı bilgi istedi.

Haberde yer alan iddialara göre Trump, kendisine mühimmat stoklarının durumu konusunda eksik ya da yanlış bilgi verildiğini düşündüğünü belirterek Hegseth'ten açıklama talep etti. Kaynaklar, Başkan'ın mühimmat sorunlarının çözüldüğüne inandığını ancak toplantıda özellikle uzun menzilli güdümlü füzeler ile hava savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füzelerin sayısındaki düşüşün gündeme geldiğini ileri sürdü. Aynı kaynaklar, İran'a yönelik yeni geniş kapsamlı saldırıların planlanmamasında da bu stok azalmasının etkili olduğu değerlendirmesini paylaştı.

SORUMLULUĞU YARDIMCISINA ATTI

Washington Post'un aktardığı bilgilere göre Hegseth ise toplantıda kendisini savunarak mühimmat yönetimine ilişkin sorumluluğun Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg'de olduğunu öne sürdü. Kaynaklar ayrıca İran operasyonlarının beklenenden uzun sürmesi ve ortaya çıkan yüksek maliyet nedeniyle Trump'ın Hegseth'e duyduğu güvenin zedelendiğini iddia etti.

BEYAZ SARAY'DAN İDDİALARA YALANLAMA

Söz konusu haberin ardından Beyaz Saray'dan sert bir yalanlama geldi. Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post'a yaptığı açıklamada haberin "yüzde 100 yalan" olduğunu belirterek böyle bir olayın hiç yaşanmadığını söyledi. Leavitt, Başkan Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth'e güveninin tam olduğunu vurguladı.

Benzer şekilde Pentagon da iddiaları reddetti. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Hegseth'in mühimmat durumu konusunda kimseyi yanlış yönlendirmediğini, Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg'i suçlamadığını ve haberde yer alan mühimmat sıkıntısı, kurum içi anlaşmazlıklar ile İran politikasına ilişkin değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

STOK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Mühimmat stoklarına ilişkin tartışmalar son haftalarda Amerikan basınında peş peşe çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Wall Street Journal, 27 Temmuz tarihli haberinde Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, azalan mühimmat nedeniyle İran'a karşı daha kapsamlı askeri operasyonların riskleri konusunda Trump'ı uyardığını öne sürmüştü. Trump ise bu iddiaları reddederek ABD'nin dünyadaki en büyük mühimmat kapasitesine sahip ülke olduğunu savunmuştu.

Öte yandan CNN'e konuşan bazı kaynaklar da ABD'li askeri komutanların Pentagon envanterindeki mühimmat seviyesinin tehlikeli ölçüde düştüğü yönünde uyarılarda bulunduğunu iddia etmişti. Haberde, ordunun kritik füze savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füzelerin yaklaşık yüzde 80'ini tükettiği öne sürülmüş, bu iddia da Washington yönetimi tarafından doğrulanmamıştı.