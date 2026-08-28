Trump’ın golf sahasında Gazze eylemi yapan protestoculara terör suçlaması!

İskoçya’da ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu Turnberry golf tesisinde gerçekleştirilen Filistin yanlısı protestonun hukuki boyutu ağırlaştı. Mart 2025’te düzenlenen eylem nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 7 kişi, mala zarar vermekle suçlanırken savcılık dosyaya suçun “terör bağlantısı” nedeniyle ağırlaştırıldığı iddiasını da ekledi. Sanıkların 31 Ağustos’ta mahkemeye çıkması bekleniyor.

Olay, 8 Mart 2025 sabahı Trump’ın İskoçya’nın Ayrshire bölgesindeki 800 dönümlük Turnberry golf tesisinde meydana geldi. Eylemciler golf sahasının bazı bölümlerini kazarken, çimlerin üzerine büyük harflerle “Gazze satılık değildir” yazdı. Kulüp binasının dış cephesi ise kırmızı boyayla sloganlar yazılarak tahrip edildi. Eylemi Palestine Action üstlenmiş ve saldırının Trump yönetiminin Gazze’ye ilişkin politikalarına tepki olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

TESİSE MADDİ ZARAR VERİLDİ

Savcılığın hazırladığı iddianamede zararın yalnızca boya ve yazılardan ibaret olmadığı öne sürüldü. Sanıkların golf sahasındaki çimleri kasıtlı olarak kazdığı, fairway ve green bölümlerine glifosat içeren yabani ot ilacı veya benzeri bir madde püskürttüğü, bina ve yön tabelalarını boyadığı, çimlere siyasi ve hakaret içerikli sloganlar yazdığı ve bazı sloganları doğrudan zemine kazıdığı iddia edildi. Ayrıca tesisin duvarları ve sütunlarının da boyayla tahrip edildiği, sulama sistemine zarar verilmesi sonucu su baskını yaşandığı ve bir aydınlatmanın hasar gördüğü öne sürüldü.

"TERÖR BAĞLANTISI" İDDİASI

Dosyanın en dikkat çekici bölümünü ise suçlamanın “terör bağlantısı” gerekçesiyle ağırlaştırılacağı iddiası oluşturuyor. Böylece başlangıçta bir mülke zarar verme vakası olarak soruşturulan olay, İngiltere ve İskoçya’da Filistin yanlısı protestolar ve terör yasaları etrafındaki tartışmaların da parçası haline geldi. Palestine Action ise olay sırasında eylemini, Trump’ın Gazze’ye yönelik planlarına karşı doğrudan bir protesto olarak sunmuştu.

TRUMP'TAN PROTESTOCULARA SUÇLAMA

Trump ise olayın ardından saldırıyı sert biçimde kınayarak sorumluları “terörist” olarak nitelemiş ve İskoç makamlarından sert işlem yapılmasını istemişti. O dönemde Trump’ın açıklamaları üzerine soruşturma sürerken yalnızca bir kişi hakkında resmi suçlama bulunuyordu; sonraki süreçte davadaki sanıkların sayısı 7’ye çıktı.

31 AĞUSTOS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Hakkında suçlama yöneltilen kişiler Kieran Robson, Uzma Bashir, Ricky Southall, Autumn Taylor Ward, Rebecca Sian Davies, John Moxley ve Dylan Chiaramello. Yaşları 22 ile 58 arasında değişen 7 sanığın 31 Ağustos’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor. Sanıklara yöneltilen suçlamalar henüz mahkeme tarafından kanıtlanmış değil.

Turnberry ise Trump’ın 2014’te satın aldığı, İskoçya’nın en tanınmış golf tesislerinden biri. Tesis geçmişte dört kez The Open Championship’e ev sahipliği yaptı. 2025’teki eylemin ardından sahadaki hasarın giderilmesi nedeniyle yeniden açılışın da geciktiği bildirilmişti.