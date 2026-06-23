Trump'ın 'cinsel istismar'la suçlandığı dava 15 defa ertelendi

ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları, 27 Şubat'taki kapalı oturumda Başkan Donald Trump'ın, bir federal jürinin gazeteci E. Jean Carroll'a cinsel istismarda bulunduğu ve iftira attığı yönündeki kararını bozmaya çalıştığı davayı görüşmeye hazırlanıyordu. Ancak yargıçların özel toplantısından bir gün önce Trump davası hiçbir açıklama yapılmaksızın gündemden çekildi. Bu süreçte Trump'ın yaptığı temyiz başvurusu 15 defa ertelendi.

TEMYİZ BAŞVURUSU 15 KEZ ERTELENDİ

Trump'ın kasım ayında yaptığı temyiz başvurusu ABD merkezli CNN'in haberine göre o tarihten bu yana mahkemenin gündemine alınıp 15 kez ertelendi.

Carroll ilk olarak Trump'a 2019'da iftira davası açtı ve ardından 2022'de eyaletin cinsel istismar mağdurlarının geçmiş olaylar için hukuk davası açmasına izin veren bir yasayı yürürlüğe koymasının ardından iftira ve saldırı nedeniyle tekrar dava açtı. İlginç bir şekilde, ikinci dava ilk davadan önce sonuçlandı ve jüri Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Bu dava halihazırda Yüksek Mahkeme'de görülüyor.

TRUMP'IN 100 MİLYON DOLAR BORCU VAR

2019 davası ise Trump aleyhinde 83 milyon dolarlık tazminat kararıyla sonuçlandı. 2019'da açılan ilk davanın önümüzdeki günlerde Yüksek Mahkeme'ye gelmesi bekleniyor. Faiziyle birlikte Trump'ın Carroll'a 100 milyon doların üzerinde borcu bulunuyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Carroll'un 2022 davası, Trump'ın 1990'ların ortasında bir New York mağazasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve kitabının satışlarını artırmak için hikaye uydurduğunu iddia ederek iftira attığını öne sürüyor. Trump, sürekli olarak suçlamaları reddediyor.