Trump'ın cinsel istismar davasında kritik karar! Mahkeme sorumluluğunu teyit etti: Milyonlarca dolar ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump ile yazar E. Jean Carroll arasında yıllardır devam eden hukuk mücadelesinde yeni bir dönüm noktasına gelindi. New York'taki federal mahkeme, 2023 yılında verilen "cinsel istismar ve iftira" kararına ilişkin faizlerle birlikte yaklaşık 5,8 milyon dolara ulaşan tazminatın, mahkemenin emanet hesabından çıkarılarak Carroll'a ödenmesine hükmetti. Kararla birlikte Trump'ın son anda yaptığı ödemeyi durdurma talebi de reddedildi.

Kararın temelini, ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde Trump'ın 2023 tarihli kararı bozma talebini gerekçe göstermeden reddetmesi oluşturdu. Böylece davadaki olağan temyiz süreci büyük ölçüde tamamlanırken, Bölge Yargıcı Lewis Kaplan, bekletilen paranın artık hak sahibine aktarılması gerektiğine hükmetti. Kaplan kararında, davanın daha fazla geciktirilmesi için hukuki bir gerekçe kalmadığını belirtti.

"TİPİM DEĞİL!"

Olayın geçmişi 2019 yılına uzanıyor. Uzun yıllar dergi yazarlığı yapan E. Jean Carroll, yayımladığı anı kitabında Donald Trump'ın 1996 yılında Manhattan'daki lüks Bergdorf Goodman mağazasının soyunma kabininde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Trump ise iddiaları reddederek Carroll'ın "tipi olmadığını" ve suçlamaların siyasi amaç taşıdığını savundu.

JÜRİ TRUMP'I CİNSEL İSTİSMARDAN SORUMLU TUTTU

2023'te görülen davada jüri, Trump'ı Carroll'a yönelik cinsel istismardan ve daha sonra yaptığı açıklamalarla itibarını zedelediği gerekçesiyle iftiradan sorumlu tuttu. Yaklaşık 5 milyon dolar olarak belirlenen tazminat, yasal faizlerin eklenmesiyle 5,8 milyon dolara yükseldi. Trump bu tutarı temyiz süreci boyunca mahkemenin kontrolündeki emanet hesaba yatırmıştı. Yüksek Mahkeme'nin dosyayı incelemeyi reddetmesinin ardından söz konusu paranın Carroll'a aktarılmasının önü açıldı.

SON HAMLESİ DE REDDEDİLDİ

Trump'ın avukatları, Yüksek Mahkeme'ye yeniden başvuru hazırlığında olduklarını belirterek paranın şimdilik serbest bırakılmamasını istedi. Savunma tarafı, Carroll'ın parayı bağışlaması halinde olası bir karar değişikliğinde geri alınmasının imkânsız hale gelebileceğini savundu. Ancak mahkeme bu gerekçeyi yeterli bulmadı ve ödeme sürecini durdurmayı reddetti. Trump'ın hukuk ekibi kararı ikinci derece temyiz mahkemesine taşıdı ancak ödeme kararını askıya alma talepleri de kabul edilmedi.

83 MİLYON DOLARLIK DAVA SÜRÜYOR

Carroll ile Trump arasındaki hukuki mücadele bununla sınırlı değil. 2024 yılında görülen ikinci davada jüri, Trump'ın Carroll'a yönelik karalayıcı açıklamalarını sürdürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 83 milyon dolarlık ek tazminata hükmetti. Trump bu dosyada da kararı temyize taşırken, davanın üst mahkemelerdeki süreci devam ediyor. Eğer bu karar da kesinleşirse Trump'ın Carroll'a ödeyeceği toplam tazminat tutarı çok daha yüksek seviyeye ulaşacak.