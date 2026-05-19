Trump'ın ardından Putin de Çin'e gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. Çin'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Putin, havalimanında Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Baikanı Putin için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

TRUMP'IN ARDINDAN...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkat çekti. ABD Başkanı, 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

PUTİN'İN 25'İNCİ ÇİN ZİYARETİ

Bu ziyaret, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25'inci ziyaret olacak. Ziyarette tarafların ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanması bekleniyor. (AA)

