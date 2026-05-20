Trump'ın ardından Putin Çin'de: 40 iş birliği belgesi imzalanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıstaki Çin ziyaretinden bir hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Pekin'e gitti. Trump'ın programında tarihi mekan ziyaretleri ve özel buluşmalar yer alırken, Putin'in programı doğrudan resmi temaslara ve stratejik görüşmelere odaklandı.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Pekin'e ulaşan Putin'i havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi karşıladı. Rus lider için Tiananmen Meydanı'nda resmi devlet töreni düzenleyen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, törenin ardından Büyük Halk Salonu'nda Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Putin'in iktidarı döneminde Çin'e yaptığı 25'inci ziyaret olarak kayıtlara geçti.

MÜTTEFİKLİK ANLAŞMASI UZATILIYOR VE 40 YENİ BELGE MASADA

Görüşmelerde taraflar, 2001'de imzaladıkları "Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"nın süresini uzatma kararı aldı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 25 yıl önce imzalanan bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki uzun dönemli dostluğun ve kapsamlı stratejik eşgüdüm ilişkisinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Uluslararası ilişkilerde güçlünün haklı olduğu "orman kanununa" dönüş tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Şi, bu ortamda anlaşmanın güncel öneminin daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Şi, Çin'in anlaşmanın uzatılmasını desteklediğini ve stratejik eşgüdümü ilerletmek için Rusya ile çalışacağını vurguladı.

Ukrayna savaşı sonrası Batı yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya ile ABD ve müttefikleriyle gerilim yaşayan Çin, bu ziyaret kapsamında ekonomi, enerji ve stratejik iş birliği başlıklarında yaklaşık 40 yeni iş birliği belgesi imzalayacak. İki ülke arasındaki ilişkiler "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlanıyor.

ORTA DOĞU KRİZİNİN GÖLGESİNDE ENERJİ GÜVENLİĞİ

İki ülke arasındaki ticaret hacmi son iki yılda 240 milyar doları aşarken, Rusya'nın ihraç ettiği petrol ve doğal gazın yaklaşık yarısını Çin satın aldı. Rus lider Putin, olumsuz dış koşullara rağmen ticaret hacminin son 25 yılda 30 kat arttığını ve birkaç yıldır 200 milyar dolar sınırını rahatça aştığını belirtti.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaşa değinen Şi Cinping, "Körfez bölgesi ve Orta Doğu savaş ile barış arasında kritik bir kavşakta, derhal tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli" çağrısında bulundu. Şi; barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve güvenlik-kalkınma dengesini gözeten 4 maddelik barış önerisini hatırlatarak çatışmaların durmasının küresel enerji tedarik zincirini de rahatlatacağını ekledi.

Enerji akışındaki risklere değinen Vladimir Putin ise şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da krizin devam ettiği bir dönemde Rusya enerji kaynaklarında güvenilir bir tedarikçi, Çin de bu kaynakların sorumlu bir müşterisi olmayı sürdürüyor."

"ÇOK KUTUPLU DÜNYA" VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ORTAK HAREKET

Ziyaret öncesinde yayımladığı mesajda Rusya-Çin ilişkilerinin "eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını" belirten Putin, iki ülkenin barış ve refah için çalıştığını kaydetti. Rusya-Çin iş birliğini uluslararası istikrarın temel sacayağı olarak nitelendiren Rus lider, küresel sisteme dair şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm aktörlerin çıkarlarının dengelendiği çok kutuplu bir dünyayı oluşturmanın karmaşık süreci yolunda ilerliyor."

Dünyada gerginliklerin sürdüğü bu dönemde iki ülke; BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve G20 gibi platformlarda yakın iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı. Putin, Çin'in Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ev sahipliğini desteklediğini ve bu yıl Şıncın şehrinde düzenlenecek zirveye katılacağını belirterek, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i gelecek yıl resmi ziyaret için Rusya'ya davet etti.