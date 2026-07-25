Trump'ın Ankara'daki uçağını değiştirten 'tehdit' ortaya çıktı

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi için bulunduğu Ankara'dan ABD'ye sırasında Air Force One uçaklarında yaşanan değişikliğin perde arkasını aydınlattı. Habere göre, uçakların son anda değiştirilmesindeki temel etken, İran'a bağlı unsurlardan kaynaklanan "ciddi ve güvenilir" bir tehdit algısıydı.

UÇAK DEĞİŞİKLİĞİNİN ARDINDAKİ TEHDİT

Toplantıların tamamlanmasının ardından, Katar tarafından sağlanan yeni uçağın, söz konusu tehdit karşısında yeterli savunma teknolojisine sahip olmadığı tespit edilince, daha eski bir modelin kullanılmasına karar verildi. Değişiklik, başkanın güvenliğini sağlamak amacıyla alınan olağanüstü bir önlem olarak değerlendirildi.

İSTİHBARATIN KAYNAĞI: İSRAİL

O dönemde, bu tehdit bilgisinin İsrail tarafından ABD'ye iletildiği basına yansımıştı. Habere göre, İsrail'in bu istihbaratı paylaşması, iki ülke arasındaki koordinasyonun bir parçası olarak görülmüştü.

ABD'Lİ YETKİLİLERDEN İSRAİL ENDİŞESİ

Ancak olayın ardından bazı Amerikalı yetkililer, İsrail'in bu bilgiyi paylaşma amacının yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda ABD'nin karar alma süreçlerini etkileyerek İran'a karşı yeniden büyük çaplı bir savaşa dönülmesini sağlamak olduğu endişesini dile getirdi. Yetkililer, bu hamlenin Washington'u daha sert bir tutuma itmeye yönelik olabileceği uyarısında bulundu.