Trump’ın 5 bin dolar vaadi ABD’yi böldü: Bir kesim destekledi, bir kesim karşı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkin ABD’liye 5 bin dolar ödeme yapacaklarını açıklaması ülkede tartışma yarattı. Vaadin ekonomiye maliyeti ve yasal olup olmadığı konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.

TRUMP HER YETİŞKİNE 5 BİN DOLAR VAADİ VERDİ

Trump, Texas’ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkin ABD’liye 5 bin dolar ödeme yapacaklarını söyledi.

Trump, söz konusu ödemeyi şirketlerin hissedarlarına yaptığı “pay” ödemesine benzetti.

1,2 TRİLYON DOLARI AŞAN ÖDEME GÜNDEMDE

ABD medyasına yansıyan haberlere göre ülkede yaklaşık 245 milyon yetişkin bulunuyor. Bu nedenle kişi başına 5 bin dolarlık ödemenin toplam maliyetinin yaklaşık 1,2 trilyon doları bulabileceği belirtiliyor.

Ödemenin yasal olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

LİBERAL MEDYA MALİYETE DİKKAT ÇEKTİ

Trump’ın politikalarını eleştiren liberal medya kanalları, böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde bütçede 1,2 trilyon dolardan fazla ilave açığa yol açabileceğini savundu. Bu kesim, söz konusu maliyetin ekonomiye zarar verebileceği görüşünü öne çıkardı.

Muhafazakar medyada ise Trump’ın vaadi olumlu şekilde değerlendirildi.

“SEÇİM RÜŞVETİ” TARTIŞMASI BAŞLADI

Bazı analistler, bu tür bir ekonomik vaadin “seçim rüşveti” anlamına gelebileceğini ve yasal açıdan tartışmalı olduğunu belirtti.

Sosyal medyada da Trump’ın açıklaması üzerinden farklı görüşler ortaya çıktı. Birçok kullanıcı vaadin gerçekçi ve yasal olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise uygulanması halinde 5 bin dolarlık ödemenin ortalama ABD’liler için önemli bir ekonomik katkı sağlayacağını ifade etti.

CUMHURİYETÇİLERİN KONGRESİ ARA SEÇİM ÖNCESİNDE TOPLANDI

ABD’de ulusal parti kongreleri geleneksel olarak başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıllarda düzenleniyor. Partilerin başkan adaylarının resmen ilan edildiği bu kongreler, Amerikan siyasi sisteminde önemli bir yere sahip.

Trump’ın haziran ayında yaptığı çağrının ardından Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nin Kongre ara seçimleri öncesinde toplanmasına karar verildi. Bu nedenle kongre, ara seçimlerden önce düzenlenmesi bakımından bir ilk olma özelliği taşıyor.

TRUMP KONGREYİ TABANI İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜYOR

Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanı konsolide etmek açısından çok önemli olduğunu belirtiyor. (AA)