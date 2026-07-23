Trump'ı bire bir taklit eden adamın hareketleri sosyal medyayı kahkahaya boğdu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı sırasında hayatını kaybeden dört Amerikan askerinin Delaware'deki cenaze nakil törenine katılmasının ardından seçim mitingleri kapsamında Georgia eyaletine gitti. Trump, 22 Temmuz Çarşamba günü Marietta kentindeki Wheeler Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte ekonomi, yatırımlar ve yönetiminin icraatlarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Ancak mitingin en çok konuşulan anı Trump'ın konuşması değil, arkasında duran kimliği henüz açıklanmayan bir kişinin sergilediği sıra dışı performans oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Takım elbisesiyle Trump'ın tarzını andıran kişi, konuşma boyunca ABD Başkanının mimiklerini, el hareketlerini ve beden dilini neredeyse kusursuz bir senkronla taklit etti. Zaman zaman Trump'ın söylediği sözleri de dudak hareketleriyle tekrar ettiği görülen kişinin görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Paylaşılan videolar kısa sürede viral olurken, olay ABD'de farklı yorumları da beraberinde getirdi.

TRUMP DESTEKÇİLERİNDEN TEPKİ

Trump'ı eleştiren kullanıcılar, taklit performansını mizahi ve başarılı buldu. Bazı paylaşımlarda, "Trump tam anlamıyla trollendi" ifadeleri kullanılırken, başka kullanıcılar ise "Kürsüye çıkması gereken kişi oymuş, daha iyi canlandırıyor" yorumunu yaptı.

Trump destekçileri ise yaşananlara sert tepki gösterdi. Bazıları bu davranışın saygısızlık olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar taklit yapan kişinin salondan çıkarılması gerektiğini öne sürdü. Hatta bazı yorumlarda, kişinin davranışının güvenlik açısından tehdit olarak değerlendirilmesi gerektiği iddia edildi.

DANS ŞOVU

ABD Başkanı, konuşmasını mitinglerinin vazgeçilmez finaliyle tamamladı. Destekçilerine veda etmeden önce sahnede klasikleşen dans hareketlerini sergileyen Trump, salondakilerin alkışları ve müzik eşliğinde bir süre dans etti. Böylece hem konuşması hem de arkasındaki gizemli kişinin taklit performansı mitingin en çok konuşulan anları olarak kayıtlara geçti.