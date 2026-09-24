Trump'a Türk iş adamı damat geliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı ve Miller Holding CEO’su Turhan Mildon, bu hafta sonu New York’ta dünyaevine girecek. Çiftin düğünü, Trump yönetiminin Washington’daki çevresiyle Türkiye’nin uluslararası iş dünyasını aynı hikâyede buluşturması nedeniyle dikkat çekti.

Trump’ın 2021-2024 yılları arasında çeşitli davalarda avukatlığını yapan Habba, eski başkanın en görünür hukukçularından biri olarak öne çıkmıştı. Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray’da danışman olarak görev yapan Habba, Mart 2025’te New Jersey Bölgesi geçici federal başsavcılığına getirilmişti.

LEAVITT'İN YERİNE GELECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ancak Habba’nın bu görevi uzun sürmedi. Federal mahkeme sürecinde atamasının hukuki dayanağı tartışmaya açılırken, 3. Bölge Temyiz Mahkemesi Habba’nın görevde tutulma biçiminin federal atama kurallarına uygun olmadığına hükmetti. Habba, Aralık 2025’te görevinden ayrılarak Adalet Bakanı Pam Bondi’nin ABD başsavcılıklarıyla ilgili kıdemli danışmanı oldu.

Habba, geçtiğimiz aylarda Trump yönetimindeki görevleri nedeniyle Amerikan kamuoyunda yeniden gündeme gelmişti. Özellikle Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt’in görevinden ayrılması ihtimali üzerinden Habba’nın bu göreve geçebileceği iddiaları konuşulmuştu. The Correspondent ise Habba’nın ağustos sonunda bir podcast programına katıldığında parmağındaki dikkat çekici yüzüğün de evlilik planlarının işareti olduğunu yazdı.

TÜRK DAMAT AFRİKA'DA AKTİF

Habba'nın aksine Turhan Mildon, Türkiye'de kamuoyu önünde fazla görünmeyen bir iş insanı olarak biliniyor. 1967'de kurulan Miller Holding'in üçüncü kuşak yöneticisi olan Mildon, grubun inşaat, enerji, madencilik, lojistik ve uluslararası ticaret alanlarındaki faaliyetlerini yürütüyor.

Mildon, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada kamuoyundan uzak durmasının bilinçli bir tercih olduğunu belirterek şirketlerinin doğrudan tüketiciye hitap etmediğini ve bu nedenle kendisinin de görünür olmasına ihtiyaç bulunmadığını söyledi.

BÜYÜKELÇİ ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Çiftin tanışma hikâyesi de dikkat çekti. Mildon, Habba ile ABD'de görev yapan ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını ve ilişkinin ardından evlilik kararı aldıklarını doğruladı.

Evliliğin siyasi bir bağlantı amacı taşımadığı yönündeki iddialara da yanıt veren Mildon, "Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok" dedi.

KONGO'DA MİLYAR DOLARLIK PROJELER

Mildon'un yönetimindeki Milvest, 2021'den bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çok sayıda büyük altyapı projesinin içerisinde yer aldı. Şirketin ülkedeki faaliyetleri arasında Kinşasa Finans Merkezi, Arena spor kompleksi ve farklı altyapı projeleri bulunuyor.

Mildon'un Kongo'ya girişinin arkasında ise dikkat çekici bir Ankara-Kinşasa bağlantısı bulunuyor. İş insanı daha önce yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile tanıştırdığını ve Tshisekedi'nin daveti üzerine 2021'de Kinşasa'ya gittiğini anlatmıştı.

Mildon, Kongo'da yatırımcıların çekindiği bir dönemde risk aldıklarını belirterek, "İnsanlar Kongo'ya yatırım yapmaya cesaret edemiyordu, bu yüzden belirli riskler aldık" demişti.

ADI YOLSUZLUK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

Şirketin projeleri ise ülkede zaman zaman tartışmalara konu oldu. Özellikle bazı yerel iddialarda kamu kaynakları ve proje maliyetleri üzerinden soru işaretleri gündeme getirildi. Milvest ise usulsüzlük iddialarını reddetti. Mildon, kendilerine hükümet tarafından resmi bir inceleme gönderilmediğini ve şirketin ülkedeki faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Milvest'in faaliyet alanı yalnızca inşaatla da sınırlı kalmadı. Şirket, Kisangani'de insansız hava araçlarının kullanacağı pist, kontrol kulesi ve hangarlardan oluşan bir tesisin inşasını da üstlendi. Mildon ise şirketinin savunma sektöründe faaliyet göstermediğini belirtti.

VENEZUELA'DA ÇİMENTO HAMLESİ

Mildon'un iş ağı Afrika ile sınırlı değil. Miller Holding'in Venezuela'daki faaliyetleri de son dönemde dikkat çekti.

ABD yaptırımlarının yarattığı ortam nedeniyle petrol, nadir mineraller ve kimyasallar yerine çimento sektörüne yöneldiklerini belirten Mildon, Vencement üzerinden Venezuela hükümetiyle bir kar paylaşımı anlaşması yaptıklarını ve daha önce kamulaştırılmış çimento tesislerinin yeniden faaliyete geçirilmesine odaklandıklarını söyledi.

Miller Holding'in Venezuela'daki tesislerinde üretim kapasitesini artırmaya yönelik yeni yatırımlar da gündemde. Şirket tarafındaki son açıklamalarda yıllık üretim kapasitesinin 10 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ancak Venezuela'daki faaliyetler de tartışmalardan uzak kalmadı. Haziran ayında Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, piyasadaki çimento fiyatlarının yükselmesi üzerine Türk bağlantılı şirketlerin temsilcileriyle görüşüleceğini açıklamıştı.

Mildon ise fiyat artışının üreticiden değil aracılardan kaynaklandığını savundu. Üretici fiyatının hükümet tarafından torba başına 3 ila 5 dolar arasında belirlendiğini belirten Mildon, piyasadaki yeniden satış fiyatlarının çok daha yüksek seviyelere çıktığını söyledi.

Mildon, "Çimento fiyatları ülkenin her yerinde farklılık gösteriyor ve biz her bir torbayı 3 ila 5 dolara satmamıza rağmen insanlar bunları 20 ila 30 dolara kadar yeniden satıyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ÇEVRESİYLE TÜRK İŞ İNSANLARI BİR ARAYA GELECEK

Böylece hafta sonu New York'ta gerçekleşmesi beklenen düğün, yalnızca iki kişinin evliliği olmaktan öte, Habba'nın Washington'daki siyasi ve hukuki çevresiyle Mildon'un Afrika ve Latin Amerika'ya uzanan iş dünyasının kesiştiği bir organizasyon olarak gündeme geldi.

The Correspondent, düğünün yapılacağı yerin henüz açıklanmadığını ve çiftin cumartesi günü evlenmesinin beklendiğini bildirdi. Habba ve Mildon ise düğüne ilişkin ayrıntılar konusunda kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapmadı.