Trump'a suikast girişimi Amerika'yı ikiye böldü! Her 4 kişiden biri "kurgu" diyor

ABD’de yapılan bir anket, Beyaz Saray’daki silahlı saldırı girişiminin “kurgu” olduğunu düşünenlerin azımsanmayacak seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 24’ü olaya şüpheyle yaklaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimi, olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Yapılan son araştırma, toplumdaki güvensizlik atmosferinin giderek büyüdüğünü ortaya koydu.

Washington Post’un paylaştığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 24’ü söz konusu saldırı girişiminin gerçek olmadığına, kamuoyuna farklı şekilde sunulduğuna inanıyor. Araştırma sonuçları, özellikle siyasi görüşler arasında dikkat çekici bir ayrışma yaşandığını gösterdi.

GENÇLER İNANMIYOR

Demokrat seçmenlerin yaklaşık üçte biri olayın planlanmış ya da kurgulanmış olabileceğini düşünürken, Cumhuriyetçi seçmenlerde bu oran çok daha düşük seviyede kaldı. Uzmanlara göre bu tablo, ABD’de siyasi kutuplaşmanın artık güvenlik olaylarına bakışı bile etkilediğini gösteriyor.

Anket sonuçlarında yaş grupları arasındaki fark da dikkat çekti. 18-29 yaş aralığındaki katılımcıların, daha ileri yaş grubundaki Amerikalılara göre saldırının “sahte” olduğuna inanma eğiliminin daha yüksek olduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETTİ

Araştırmayı gerçekleştiren NewsGuard’dan Sofia Rubinson, sonuçların yalnızca saldırıya ilişkin görüşleri değil, aynı zamanda Amerikan toplumunda medyaya ve devlet kurumlarına yönelik büyüyen güvensizliği de ortaya koyduğunu söyledi. Rubinson, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan komplo teorilerinin kamuoyu algısını ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekti.

Beyaz Saray ise saldırının gerçekliğine yönelik ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetti. Yetkililer, olayın güvenlik birimlerinin müdahalesiyle büyümeden engellendiğini ve saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

