Trump'a seçmen desteği çakıldı: Anketlerde büyük şok

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık performansına ilişkin olumlu görüşlerin genel seçmen kitlesi içinde kayda değer bir gerileme yaşadığını ortaya koydu. Ankette, başkanlık faaliyetlerini başarılı bulanların oranı yüzde 32 seviyesinde kalırken, bu oranın kendi partisi içindeki yansıması da dikkat çekti. Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 76'sının Trump'ı desteklediği görüldü.

ANKET: TRUMP'A DESTEK YÜZDE 32'YE GERİLEDİ

Araştırmaya katılanlar arasında, özellikle enerji maliyetlerinde yaşanan artış ve devam eden ABD-İran çatışmaları öne çıkan endişe konuları oldu. Katılımcılar, bu çatışmaların ülkeye sağladığı faydaya ilişkin kararsızlık içinde. Ankette, savaşla ilgili görüş bildirenlerin yüzde 66'sı, devam eden çatışmaların sağladığı faydanın bedeline değmediğini belirtti. Ayrıca, Trump'ın göçmen politikalarını doğru bulmayanların oranı yüzde 57, ekonomi ve dış politika alanındaki yaklaşımlarını onaylamayanların oranı ise yüzde 62 olarak kaydedildi.

İRAN SAVAŞI VE POLİTİKALARA ELEŞTİRİ

Trump'ın görev süresindeki siyasi duruşu, önceki aylara kıyasla daha fazla eleştiri alıyor. Üniversitenin haziran ayındaki önceki anketinde Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 85'i başkanlık performansını desteklerken, bu oranın 9 puan düşmesi dikkat çekiyor. Diğer yandan, CNN tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette de Trump'ın ikinci dönemindeki çalışmalarından memnun olan genel seçmen oranının yüzde 34 civarında kaldığı belirtilmişti. Trump'ın özellikle dış politika ve enerji alanındaki kararları, seçmen nezdinde sorgulanmaya devam ediyor.​

(AA)