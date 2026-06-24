Trump’a kendi partisinden şok darbe! Savaş yetkisini sınırlayan yasa Kongre’den geçti

ABD siyasetinde dış politika ve askeri yetkiler üzerinden yeni bir güç dengesi tartışması başladı. Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçen “Savaş Yetkileri Yasa Tasarısı”, ABD Başkanının Kongre onayı olmadan askeri müdahalede bulunmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Tasarıya göre, başkanın tek başına savaş ilan etmesi veya geniş çaplı askeri operasyon başlatması artık mümkün olmayacak; karar mekanizmasında Kongre’nin onayı zorunlu hale gelecek.

TRUMP ÖFKE SAÇTI

Kararın en çok yankı uyandırdığı isim ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. İran ile gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gelen bu adım, Beyaz Saray’da sert tepkiyle karşılandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Senato’nun kararını doğrudan hedef aldı ve süreci kendi dış politika hamlelerine yönelik bir engelleme olarak yorumladı.

ABD Başkanı sosyal medya hesabından "İran’ı “köşeye sıkıştırdım”; çökmeye hazır, bize neredeyse her şeyi vermeye razı ve on yıllardır ilk kez ABD'ye ve başkanına, yani BANA, son derece saygı duyuyor, ve ABD Senatosu, tam da bu kötü zamanlamayla anlamsız bir Savaş Yetkileri Yasası oylaması yapmaya karar verdi. Böylece (Senato) dünyadaki bir numaralı terör destekçisine, ABD'nin onlara yaptıklarımdan hoşlanmadığını ve durmam gerektiğini söyledi; ve bu şekilde düşmana yardım ve destek sağladı" açıklamasını yaptı.

CUMHURİYETÇİLERİ İHANET İLE SUÇLADI

Trump ayrıca tasarıya destek veren kendi partisinden senatörleri de hedef aldı. Cumhuriyetçi senatörleri “ihanet” ile suçlayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Dört Cumhuriyetçi ezik, aptal Demokratlar'la birlikte oy kullandı ve İran, adamlarıma “bütün bunlar ne anlama geliyor?” diye sordu. Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdılar, ama ben bunu bir şekilde halledeceğim, çünkü ben her zaman işimi hallederim!"

OYLARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Senato’daki kritik oylamada Cumhuriyetçi Parti’den bazı isimlerin Demokratlarla birlikte hareket etmesi sonucu tasarı çoğunluğu sağladı. Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Maine Senatörü Susan Collins, Kentucky Senatörü Rand Paul ve Louisiana Senatörü Bill Cassidy’nin desteği dengeleri değiştirdi.

"ABD TRUMP'IN HATASININ BEDELİNİ ÖDÜYOR"

Oylama sırasında bazı Cumhuriyetçi üyelerin katılmaması ve Mitch McConnell’ın sağlık nedeniyle süreç dışında kalması da sonucu etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Senato Demokrat lideri Chuck Schumer ise kararı “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirerek, Trump yönetiminin İran politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Schumer, “Amerikalılar Trump’ın İran’daki tarihi hatasının bedelini ödüyor” ifadelerini kullandı.

Pentagon’un artan gerilim nedeniyle Kongre’den yüksek bütçeli mühimmat ve stok yenileme talebinde bulunduğu bir dönemde gelen bu karar, Washington’da siyasi çatlağın daha da derinleştiğine işaret etti.