Trump'a hediyede de ayrıcalık! NATO liderlerine tabanca, ona altın kaplamalı versiyon

Ankara'da geçen hafta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dikkat çeken bir hediye iddiası gündeme geldi. Middle East Eye'ın, konuya yakın birden fazla kaynağa dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a ismine özel hazırlanan "altın kaplamalı" bir revolver hediye etti. Haberde, Erdoğan'ın zirveye katılan tüm NATO liderlerine kişiselleştirilmiş revolverler verdiği ancak yalnızca Trump'a sunulan silahın altın kaplamalı olduğu vurgulandı.

ÖZEL TASARIM AHŞAP KUTU

Kaynaklara göre hediye edilen silah, Türkiye'de üretilen Gümüşay .357 Magnum revolver modeliyle aynı özellikleri taşıyor. Revolver, üzerinde Türk bayrağı ile NATO logosunun yer aldığı özel tasarım ahşap bir kutuda sunuldu.

Kutunun içinde bulunan plakette ise silah için "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca" ifadesinin yer aldığı aktarıldı. Kaynaklar, standart modelden tek farkın kabzasının altın kaplama olması olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİNDE YENİ DÖNEM

Söz konusu hediyeleşmenin, Ankara ile Washington arasında son dönemde güçlenen ilişkilerin gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

ABD'li bir yetkili, kısa süre önce Erdoğan ile Trump arasında "özel bir kimya" bulunduğunu söylemiş, bu ilişkinin iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleşmesine katkı sağladığını ifade etmişti.

TRUMP SİLAHI NE YAPACAK?

Haberde, ABD federal kurallarına göre yabancı devlet liderlerinden alınan ve değeri 525 doların üzerinde olan hediyelerin devlet mülkiyetine geçtiği hatırlatıldı.

Bu nedenle Trump'ın söz konusu revolveri kişisel olarak elinde tutabilmesi için silahın belirlenen değerini ABD hükümetine ödemesi ya da hediyeyi devlete teslim etmesi gerekebileceği ifade edildi.

ALTIN SEVGİSİYLE BİLİNİYOR

Hediyenin dikkat çekmesinin bir diğer nedeni ise Trump'ın altın renkli dekorasyona duyduğu ilgi oldu. Haberde, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Oval Ofis'te gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında altın renkli süslemeler ve dekoratif unsurlara geniş yer verdiği hatırlatıldı.

TRUMP İLK DEĞİL

Erdoğan, Trump'a altın kaplamalı silah hediye ettiği iddia edilen ilk yabancı lider değil. 2019 yılında dönemin Çekya Başbakanı Andrej Babiš de Trump'a üzerinde doğum yılının işlendiği sınırlı üretim altın kaplamalı bir CZ 75 tabanca hediye etmişti.